Detyra speciale për llogari të Vuçiqit - kush janë kriminelët e ndaluar në Mal të Zi?
Policia kufitare malazeze në Aeroportin e Tivatit ka refuzuar hyrjen dhe rreth orës 16:00 ka kthyer për në Beograd një grup shtetasish të Serbisë, mes të cilëve kryesisht ndodheshin persona me dosje kriminale, të cilët prej vitesh përmenden në mediat serbe si individë që angazhohen për detyra speciale të regjimit të SNS-it të presidentit serb, Aleksandar Vuçiq.
Ndalimi i hyrjes për grupin e udhëtarëve të dyshimtë është vendosur në bazë të vlerësimit të sigurisë nga Drejtoria e Policisë, pas vendimit se qëndrimi i këtyre personave në territorin e Malit të Zi mund të përbënte kërcënim për sigurinë kombëtare ose të brendshme.
Aeroplani i “Air Serbia” E195 (YU-ATC), me të cilin kishin mbërritur në mëngjes, pas disa orësh ndalimi është ngritur në orën 15:53 nga pista e Tivatit dhe është kthyer në Beograd me pasagjerët në bord, transmeton Telegrafi.
Shtetasit e Serbisë në avion mbanin transparente ku shkruhej “Serbia po fiton”, një pajisje për komunikim në distancë dhe një radio-stacion detar, ndërsa në Tivat kishin mbërritur një ditë para Samitit të BE-së.
“Vijesti” kanë siguruar emrat e pasagjerëve që sot në mëngjes mbërritën me çarter në Mal të Zi, për të cilët vlerësimi i shërbimeve ishte se kishin ardhur si pararojë e delegacionit të presidentit Aleksandar Vuçiq në Samitin BE – Ballkani Perëndimor, i cili mbahet në ditët në vijim në Tivat.
Nëse shikohet lista, nuk është e vështirë të përfundohet se bëhet fjalë për persona, disa prej të cilëve janë të akuzuar për vepra të rënda penale, dhe të cilët mediat opozitare dhe aktivistët në Serbi prej vitesh i cilësojnë si të afërt me regjimin e Vuçiqit.
Shumica e personave nga lista, të cilëve iu është ndaluar hyrja në Mal të Zi, janë lidhur me regjimin e SNS-it, i cili sipas nevojës i angazhon për mitingje, për sigurimin e zyrave të partisë, si dhe për organizimin e kundërprotestave.
Autoritetet atje disa prej tyre, sipas të dhënave të disponueshme publikisht, i kanë përdorur edhe për të heshtur kundërshtarët politikë në stadiume dhe salla basketbolli, në protesta opozitare dhe studentore, si dhe për shpërndarjen e pamfleteve partiake dhe vizatimin e grafiteve të SNS-it.
Një burim i “Vijesti”, i afërt me shërbimet e sigurisë, ka deklaruar se mes të deportuarve ndodhet Dalibor Stanojeviq, i njohur në publik me nofkën “Boske”, i cili në media është cilësuar si person i afërt me strukturat qeverisëse të SNS-it.
Stanojeviq, i cili prej vitesh punon si sigurim në lokalet buzë lumit në Beograd, është përmendur në media se vitin e kaluar, gjatë protestave të mëdha studentore kundër regjimit, është parë duke sulmuar qytetarët e mbledhur me një kabllo metalike.
Në fluturimin çarter të mëngjesit të sotëm është evidentuar edhe Jovan Kecman, i njohur me nofkën “Coje”, i cili sipas raporteve të mediave të disponueshme publikisht, është ish-udhëheqës i grupit të tifozëve “Korida” nga Novi Sadi.
Disa media kanë shkruar se ai është dënuar për tentim-vrasje të ish-policit Dalibor Bogdanoviq “Boća” pas një shkëmbimi zjarri në Novi Sad në vitin 2014. Kecman, sipas mediave në Serbi, në gusht të vitit të kaluar ka ruajtur ambientet e SNS-it në Novi Sad, pasi qytetarë të revoltuar ishin mbledhur aty për shkak të një sulmi të mëparshëm të mbështetësve të SNS-it ndaj demonstruesve në Vrbas dhe Baçka Palanka.
Drejtoria e Policisë ka ndaluar hyrjen edhe të Aleksandar Jankoviq, për të cilin mediat në Serbi vitin e kaluar kanë shkruar se në Eurobasket në Riga dyshohet se ishte dërguar me detyrë në Letoni, për të “disiplinuar me grushte” tifozët e Serbisë në tribuna që brohorisnin “pumpanje” në ndeshjet e përfaqësueses para se ajo të eliminohej nga kampionati evropian në basketboll.
Për Aleksandar Jankoviqin, i njohur me nofkën “Aca Hari”, aktivistët e iniciativës “Beograd” kanë pretenduar se ai është “dhunues në shërbim të SNS-it”, dhe se ka qenë i ngarkuar edhe me “mbrojtjen e banderolës” me gishtin e mesit të kuq, e cila u shfaq në Beograd më 21 janar 2025 si përgjigje e autoriteteve ndaj “revolucionit me ngjyra”.
Mediat në Serbi kanë shkruar se Stanojeviq, të cilin e kanë quajtur “rojtar i gishtit të mesit”, ka qenë gjithashtu pjesëmarrës në një sulm ndaj dy aktivistëve opozitarë, të cilët kishin tentuar të heqin një “mesazh” nga një prej mbikalimeve në Beograd.
Hyrja në Mal të Zi i është ndaluar edhe Mirko Raduloviqit nga Novi Sadi, me origjinë nga Ravni Topolovac, menaxher futbolli, si dhe një tjetër qytetari nga Vojvodina – Jovo Stanareviq, i njohur si “Joca” nga Sremska Kamenica.
Stanareviq është dënuar me dënime më të lehta me burg për vepra të dhunshme, ndërsa ndalimi i hyrjes i është shqiptuar edhe vëllait të tij, Milenko Stanareviq.
Me fluturimin çarter të dyshimtë të mëngjesit në Tivat ka mbërritur edhe Bojan Mihajloviq nga Odzhaci, ish-luftëtar MMA, i cili është plagosur në mars të vitit të kaluar në atë vend kur në një kafene ndodhi një përplasje mes një banori lokal dhe Branko Babiq, i njohur si “mbreti i vetullave”, i cili njihet si një nga mbështetësit më të fortë të politikave të SNS-it.
Mihajloviq në mediat lokale përmendet si pjesëmarrës në përleshje të shumta, kërcënime, si dhe organizator i turneve të dyshimta MMA.
Dalja nga ndërtesa e aeroportit në Tivat nuk ka mundur të dalë as një tjetër pasagjer i dyshimtë - Nemanja Naraci, punonjës i MPB-së në Zemun, i cili është përmendur edhe si pjesë e ekipit të Hofman Vidoviqit.
Ndaj tij po zhvillohet gjykimi për incidentin e 13 dhjetorit 2024 gjatë protestës “Zastani Srbijo” në Novi Sad, kur katër burra me një “Porsche” kaluan përmes qytetarëve që në atë moment po bllokonin një kryqëzim, dhe më pas, pasi e ndaluan automjetin rreth njëqind metra më tutje, u kthyen për t’u përleshur fizikisht me ta.
Në listën e pasagjerëve që u kthyen në Beograd ka edhe disa sportistë – Janko Kerekes, bodibilder nga Novi Sadi, Vukashin Vakireviq, kikboksier nga Beogradi dhe Aleksandar Umiçeviq nga Novi Sadi.
Hyrja në Mal të Zi i është ndaluar edhe Stefan Kojoviqit, i cili, sipas mediave në Serbi, si edhe të tjerët, ka qenë një nga aktivistët e angazhuar të SNS-it që gjatë protestave kanë sulmuar studentë me shkop bejsbolli. Ai akuzohet se i ka thyer nofullën një studenteje A.V. me shkop bejsbolli.
Me çarter kanë mbërritur edhe Ilija Ignjatoviq, Igor Gjogiq, si dhe beogradasit Marko Beljanski, Aleksandar dhe Nenad Laziq, Vladan Virijeviq dhe Zharko Gjokiq nga Ljubovija.
Virijeviq është quajtur nga mediat “kalimtar politik i Uzhices”, sepse pothuajse nuk ka parti në të cilën nuk ka qenë anëtar, ndërsa më pas është kaluar në SNS dhe ka marrë funksionin e sekretarit shtetëror në Ministrinë e Bujqësisë, Pylltarisë dhe Ujërave.
Në fluturim kanë qenë edhe Milan Suçak, i cili ka qenë drejtor në Fondin Krahinor PIO, Nenad Jaçinovski, Predrag Penjishçeviq dhe Ilija Rogliq nga Rashka.
Hyrja në shtetin malazez i është ndaluar edhe Filip Dragiçeviqit, Danilo Kalugjeroviqit, Njegosh Vujadinoviqit, Zhelko Kamenoviqit, Zhivko Stanojkoviqit, Dragan Stankoviqit, Tomislav Popoviqit, Nikola Rakoviqit dhe Pavle Popoviqit.
Në Beograd janë kthyer edhe Ivan Nikoliq, Vladimir Simonoviq, Stefan Zhivkoviq, Slavisha Kamenoviq, Ognjen Ristivojeviq, Nenad Jaçimoviq, Marko Tomiq, Nikola Stojanoviq, Zvezdan Isailoviq, Aleksandar Çiriq, Dragan Miliçeviq, Lazar Todoroviq, Zlatko Duganzhija, Dushan Gjurgjeviq, Veljko Basariq, Predrag Radivojeviq, Nemanja Saviq, Vladan Milovanoviq, Lazar Maslareviq dhe Slobodan Vidakoviq.
Hyrja i është ndaluar edhe për Nenad dhe Luka Singjeliq, Srđan Peladiq, Luka Milovanoviq, Budimir Lapçeviq, Branko Zhivkoviq, Darko Jevtiq, Goran Stevanoviq, Igor Vjetroviq, Mirko Zhivanoviq, Srgjan Nedeljkoviq, Radovan Dimiq, Nebojsha Vukadinoviq, Nemanja Balaban…
Në Beograd janë kthyer nga Tivati edhe Zhelko Krsmanoviq, Milenko Pavloviq, Dushan Rajoviq, Marko Babiq, Aleksandar Momçiloviq, Aleksandar Tasiq, Dushko Kataniq, Dimitrije Dimitrijeviq, Nemanja Narac, Bojan Ostogorac, Dejan Marjanoviq, Nikola Petroviq, Ivan Milojeviq, Stefan Kojoviq, Nenad Ceniq, Ljubomir Vasiq.
Hyrja nuk i është lejuar as pasagjerëve të fluturimit me çarter: Vukashin Kovaçeviq, Nenad Davidoviq, Janko Kerekesh, Ivan Lazareviq, Momçilo Zeçeviq, Jovan Sladojeviq, Gordana Leshçuk, Nemanja Uveriq, Spasoje Vujoviq, Milan Radoviq Supiq, Bogdan Petroviq, Aleksandar Udiçki, Miljan dhe Vuka Markoviq, Vladimir Momçiloviq, Aleksandar Umiçeviq, Mila Krnjaiq, Boris Vasiq, Vanja Frolo, Branislav Jovin, Novica Grkoviq, Danilo Govedarica, Darko Çuçak, Nikola Sladojeviq dhe Milan Gligorijeviq. /Telegrafi/