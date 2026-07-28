Mali i Zi miraton ndryshimet në ligj, gratë fitojnë të drejtën për leje menstruale
Deputetët malazezë miratuan sot ndryshimet në Ligjin për Sigurimin Shëndetësor, falë të cilave gratë do të kenë të drejtën për dy ditë leje të paguar në muaj, raporton Vijesti.
Kjo e drejtë, raporton Vijesti, u takon grave që kanë dismenorre sekondare, ose cikle menstruale të dhimbshme të shkaktuara nga shkaqe organike si endometrioza, polipet, fibromat, transmeton Telegrafi
Nisma për të ndryshuar ligjin u paraqit në mars të këtij viti, në prag të Ditës së Gruas, nga deputetja e pavarur Jevrosima Pejoviq.
Projektligji që prezanton të drejtën për leje menstruale për gratë e diagnostikuara me dismenorre sekondare mori mbështetje unanime nga Komisioni për Shëndetësi, Punë dhe Mirëqenie Sociale dhe Komisioni Legjislativ më herët sot.
Memorandumi shpjegues thotë se Propozimi për një Ligj për Ndryshimet në Ligjin për Sigurimin Shëndetësor të Detyrueshëm synon të rregullojë në mënyrë adekuate gjendjet patologjike të diagnostikuara të dismenorresë sekondare, duke eliminuar kështu të gjitha llojet e paragjykimeve në vendin e punës dhe duke vendosur një ekuilibër midis shëndetit të grave dhe detyrimeve profesionale.
"Zgjidhja ligjore e propozuar njeh të drejtën e grave me dismenorre sekondare për një gjendje të veçantë paaftësie të përkohshme për punë. Dismenorrea sekondare nënkupton një gjendje të shoqëruar me simptoma të dhimbshme të shkaktuara nga një patologji gjinekologjike e diagnostikuar më parë. Një gjendje e veçantë paaftësie të përkohshme për punë do të konsiderohet pushim mjekësor në të cilin një grua mund të gjendet për shkak të dismenorresë sekondare të shoqëruar me gjendje patologjike si endometrioza, mioma, inflamacion i vezoreve, polipe endometriale, vezore policistike ose simptoma të tilla si dispareunia, dizuria, infertiliteti ose gjakderdhja që është më e bollshme se normale. Diagnoza e dismenorresë sekondare përcaktohet nga një mjek specialist, dhe gratë e siguruara janë të detyruara të rinovojnë certifikatën mjekësore jo më vonë se 31 dhjetori i vitit aktual dhe ta dorëzojnë atë te punëdhënësi deri më 30 janar të vitit pasardhës", thuhet në shënimin shpjegues të rregullores. /Telegrafi/