SHBA ftoh pritjet për NATO, Rubio: Kosova s’është në agjendën e shteteve anëtare
Sekretari amerikan i Shtetit, Marco Rubio, ka deklaruar se çështja e anëtarësimit të Kosovës në NATO nuk është aktualisht prioritet në agjendën e shteteve anëtare të Aleancës.
Deklarata u bë gjatë një seance dëgjimore në Kongresin amerikan, ku ligjvënësi Keith Self i kërkoi Rubios mbështetje për anëtarësimin e Kosovës në NATO, duke e cilësuar Ballkanin si një rajon “të brishtë” dhe të ndjeshëm ndaj zhvillimeve të sigurisë.
Rubio theksoi se kjo nuk nënkupton përjashtim të procesit në të ardhmen, por se në diskutimet aktuale brenda NATO-s, zgjerimi – përfshirë rastin e Kosovës – nuk është në fokus të menjëhershëm për shkak të prioriteteve të tjera globale të sigurisë.
“Ajo që kam vënë re është se tani për tani, NATO është shumë e përqendruar në disa çështje të tjera dhe zgjerimi, veçanërisht në rastin e Kosovës, nuk është në plan të parë të agjendës së disa shteteve”, është shprehur Rubio gjatë dëshmisë së tij.
Në të njëjtën seancë, kongresmeni Self ka argumentuar se integrimi i Kosovës në NATO është thelbësor për stabilitetin afatgjatë në Ballkan. Ai ka përmendur edhe faktin se disa shtete anëtare të Aleancës ende bllokojnë anëtarësimin e Kosovës, ndërsa ka theksuar rëndësinë e pranisë së trupave ndërkombëtare në rajon, përfshirë misionin e KFOR-it në KFOR.
Debati vjen në një kohë kur çështja e zgjerimit të NATO-s në Ballkan mbetet e ndjeshme, për shkak të mosmarrëveshjeve të vazhdueshme mes Kosovës dhe Serbisë, si dhe mungesës së konsensusit të plotë brenda Aleancës për anëtarësime të reja në rajon.
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