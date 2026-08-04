Mali i Zi dërgon përfaqësues në përvjetorin e Operacionit “Stuhia”, zemërohet Vuçiq
Presidenti i Serbisë, Aleksandar Vuçiq, ka kritikuar vendimin e Qeverisë së Malit të Zi për të dërguar përfaqësues në shënimin e 31-vjetorit të operacionit ushtarako-policor kroat “Stuhia”, që do të mbahet në Knin.
“Shteti zyrtar i Malit të Zi merr pjesë në festimin e ‘Stuhisë’, ndërsa askënd nuk e dërgoi në përkujtimin e serbëve të vrarë në Mrkonjiq Grad. Faleminderit Qeverisë së Malit të Zi. Kjo nuk është fundi, por vetëm fillimi i vendimeve të tilla”, deklaroi Vuçiq, duke cituar RTS-in.
Ai shtoi se pritjet e një pjese të opinionit publik pas ndryshimeve politike në Mal të Zi në vitin 2020 kanë qenë tepër të mëdha dhe theksoi se Serbia duhet të vazhdojë të mbështesë Republikën Serbe dhe serbët në Mal të Zi, shkruan vijesti.me.
“Është mirë t’i shohim të gjitha këto fakte, sepse kështu do të jemi më të përgatitur për ngjarjet politike që po vijnë. Duhet të jemi të vetëdijshëm për të gjitha problemet dhe ndarjet që na janë imponuar”, tha ai.
Sipas Ministrisë së Punëve të Jashtme të Malit të Zi, ushtruesi i detyrës së shefit të Ambasadës së Malit të Zi në Kroaci do të marrë pjesë në ceremoninë e shënimit të Ditës së Fitores, Ditës së Falënderimit të Atdheut, Ditës së Veteranëve Kroatë dhe përvjetorit të operacionit “Stuhia”, në përputhje me praktikën e zakonshme diplomatike, veçanërisht mes vendeve fqinje dhe aleate në NATO.
Ministria malazeze theksoi se prania e përfaqësuesit diplomatik është pjesë e praktikës së rregullt diplomatike dhe shpreh respekt për shtetin mikpritës dhe ceremonitë e tij shtetërore, duke riafirmuar përkushtimin e Malit të Zi për marrëdhënie të mira fqinjësore, dialog, respekt të ndërsjellë dhe bashkëpunim rajonal.
Kujtojmë se vitin e kaluar Ministria e Mbrojtjes e Malit të Zi kishte refuzuar ftesën për të marrë pjesë në ceremoninë në Knin, duke vlerësuar se, për shkak të kontekstit historik dhe rajonal, tema e operacionit “Stuhia” mbetet veçanërisht e ndjeshme. /Telegrafi/