VAR-i merr superfuqi, La Liga miraton ndryshime të mëdha në rregullat për sezonin e ardhshëm
Komiteti Teknik i Gjyqtarëve në Spanjë ka konfirmuar një sërë ndryshimesh të rëndësishme në rregullat e lojës, të cilat do të hyjnë në fuqi nga sezoni 2026/27 i La Ligës.
Shumë prej tyre u testuan fillimisht në Kupën e Botës 2026, ndërsa tani do të zbatohen edhe në futbollin spanjoll me synimin për të luftuar humbjen e kohës, për të unifikuar standardet e gjykimit dhe për të reduktuar polemikat.
Zëvendësimet duhet të kryhen brenda 10 sekondave
Një nga ndryshimet më të rëndësishme lidhet me zëvendësimet. Futbollisti që largohet nga fusha duhet ta lërë atë brenda 10 sekondave nga momenti kur gjyqtari ose tabela elektronike sinjalizon zëvendësimin. Ky rregull synon të eliminojë vonesat e qëllimshme.
Portierët nuk do të mund të ndalin lojën me “lëndime taktike”
Në rast se loja ndërpritet për shkak të një dëmtimi të portierit, trajneri duhet të zgjedhë menjëherë një lojtar të fushës që do të dalë jashtë vijave të fushës.
Ai lojtar nuk mund të rikthehet për të paktën një minutë pas rifillimit të lojës. Ky rregull synon të ndalojë simulimet apo ndërprerjet taktike për të fituar kohë.
Penalltitë me prekje të dyfishtë marrin rregull të ri
Pas polemikave të krijuara nga penalltia e Julian Alvarez ndaj Real Madridit në Ligën e Kampionëve, IFAB ka miratuar një rregull të ri që do të zbatohet edhe në Spanjë për rastet kur lojtari prek topin dy herë gjatë ekzekutimit të penalltisë.
Ndëshkime të reja për humbjen e kohës
Rregullat e reja parashikojnë ndëshkime të menjëhershme për skuadrat që vonojnë rifillimin e lojës:
Nëse një ekip humb kohë gjatë rivënies anësore, topi i kalon kundërshtarit.
Nëse një portier vonon goditjen nga porta, gjyqtari do t'i akordojë kundërshtarit një goditje nga këndi.
VAR merr më shumë kompetenca
Lista e situatave që mund të rishikohen nga VAR është zgjeruar ndjeshëm.
Nga sezoni i ri, VAR mund të ndërhyjë edhe në rastet e mëposhtme:
karton i kuq si pasojë e kartonit të dytë të verdhë, nëse vendimi është qartësisht i gabuar;
identifikimi i gabuar i lojtarit që ndëshkohet me karton;
goditjet nga këndi të akorduara gabimisht;
faullet e sulmuesve para ekzekutimit të goditjeve të lira ose këndeve, nëse ato ndikojnë drejtpërdrejt në zhvillimin e aksionit ose në shënimin e golit.
Gjithashtu, gjyqtarët do të jenë të detyruar të bëjnë sinjalin televiziv sa herë që ndryshojnë një vendim pas ndërhyrjes së VAR-it.
Parimi i avantazhit zgjerohet
Nëse një rivënie anësore, goditje e lirë apo goditje nga këndi ekzekutohet nga vendi i gabuar, por kundërshtari fiton menjëherë kontroll të qartë të topit, gjyqtari mund të lejojë vazhdimin e lojës duke zbatuar parimin e avantazhit.
Me këto ndryshime, futbolli spanjoll synon të bëhet më i shpejtë, më i drejtë dhe me më pak polemika, ndërsa shumë prej këtyre rregullave pritet të zbatohen edhe në kampionate të tjera në të ardhmen./Telegrafi/