A do ta marrë Ukraina licencën për raketat amerikane Patriot?
“Shtetet e Bashkuara nuk kanë gjasa të arrijnë një marrëveshje me Ukrainën për prodhimin e përbashkët të raketave interceptuese Patriot para këtij dimri”, ka deklaruar ambasadori i SHBA-së në NATO, Matthew Whitaker, duke nxitur pasiguri mbi aspektin më kritik të mbrojtjes ajrore të Kievit.
“Një marrëveshje afatgjatë prodhimi nuk do të përfundohet para këtij dimri. Kështu që ne do të vazhdojmë të punojmë për të”, tha Whitaker në një intervistë për Fox News, duke theksuar se interceptorët PAC-3 Patriot mbeten të kontrolluar fort sipas rregullave të eksportit të SHBA-së, që do të thotë se mundësia për licencim të shpejtë është e kufizuar.
“Ne nuk lejojmë askënd përveç prodhuesve amerikanë t’i prodhojë ato në Shtetet e Bashkuara”, shtoi ai.
Në të njëjtën kohë, Whitaker vuri në dukje bashkëpunimin më të gjerë midis mbrojtjes dhe industrisë që është në diskutim me Ukrainën dhe aleatët evropianë.
“Ekzistojnë mundësi bashkëprodhimi që mund të bëjmë me ukrainasit, që mund të bëjmë me evropianët, për të rritur bazën industriale dhe për të mbështetur mbrojtjen e Ukrainës dhe mbrojtjen e Evropës”, njoftoi ambasadori.
Derisa të finalizohen marrëveshje të tilla, përparësia mbetet përmbushja e nevojave të menjëhershme të Ukrainës.
Whitaker tha se Uashingtoni dhe aleatët e tij ishin të përqendruar në sigurimin që Kievi të ketë aftësi të mjaftueshme të mbrojtjes ajrore përpara dimrit "sa më shpejt të jetë e mundur", qoftë nëpërmjet transferimeve aleate të raketave interceptuese të tepërta ose nëpërmjet zgjerimit të prodhimit amerikan.
Komentet e Whitaker vijnë pas javësh sinjalesh të përziera nga administrata Trump nëse SHBA-të do ta lejojnë Ukrainën të prodhojë interceptorë Patriot me licencë, një hap i kërkuar prej kohësh nga Kievi për të zvogëluar varësinë nga furnizimi i jashtëm, duke pasur parasysh mungesën globale të sistemeve.
Të prodhuar në SHBA nga Raytheon dhe Lockheed Martin, raketat Patriot janë përdorur gjerësisht nga aleatët e SHBA-së, përfshirë vendet e Gjirit, ku lufta e SHBA-së kundër Iranit ka varfëruar shumë rezervat globale të raketave Patriot.
Gjatë një samiti të NATO-s në Ankara më 8 korrik, Presidenti Donald Trump tha se SHBA-të do t'i jepnin Ukrainës një licencë prodhimi për interceptorët.
Por më 31 korrik, ai tha se nuk ishte marrë asnjë vendim përfundimtar, duke e përshkruar këtë veprim si "një hap të madh" duke pasur parasysh ndjeshmërinë e transferimit të teknologjisë së përparuar të mbrojtjes.
Kjo i ka lënë aleatët dhe planifikuesit e mbrojtjes ukrainase të pasigurt, pikërisht ndërsa Ukraina përgatitet për një dimër tjetër me sulme të intensifikuara me raketa dhe dronë rusë ndaj infrastrukturës energjetike.