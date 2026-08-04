Rreth 70 mijë migrantë janë larguar nga Ceuta, 75 të vdekur
Rreth 70 mijë migrantë që hynë në enklavën spanjolle të Ceutës janë kthyer ose janë larguar nga territori, ndërsa numri i viktimave nga kriza masive në kufirin mes Marokut dhe Spanjës ka arritur në 75 persona, njoftuan autoritetet spanjolle.
Sipas ministrit të Brendshëm të Spanjës, Fernando Grande-Marlaska, nga rreth 72 mijë persona që kaluan në Ceuta gjatë valës së paprecedentë migratore, afërsisht 70 mijë janë kthyer në Marok. Ai tha se reagimi i autoriteteve spanjolle ishte i shpejtë dhe se situata në kufi është stabilizuar.
Kriza shpërtheu pas një kalimi masiv të migrantëve nga Maroku drejt Ceutës, një territor spanjoll në Afrikën Veriore. Mijëra persona tentuan të hynin në territor duke kaluar kufirin tokësor dhe duke notuar rreth barrierave kufitare, raportojnë mediat.
Autoritetet spanjolle raportuan se dhjetëra persona humbën jetën gjatë përpjekjeve për të kaluar kufirin, kryesisht për shkak të mbytjeve dhe kaosit të krijuar nga numri i madh i njerëzve. Numri i viktimave u rrit gradualisht gjatë ditëve pas krizës.
Pavarësisht kthimit të shumicës së migrantëve në Marok, disa mijëra persona mbetën ende në Ceuta, përfshirë qindra të mitur pa shoqërim, duke krijuar presion të madh mbi qendrat e pritjes dhe shërbimet lokale.
Kriza ka nxitur debat të gjerë në Bashkimin Evropian për forcimin e kufijve të jashtëm, luftën kundër rrjeteve të kontrabandës dhe mënyrën e menaxhimit të migracionit të paligjshëm. Presidentja e Komisionit Evropian, Ursula von der Leyen, ka kërkuar masa më të forta për mbrojtjen e kufijve evropianë pas ngjarjeve në Ceuta. /Telegrafi/