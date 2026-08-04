Cilat janë vendet më të rrezikshme për të vozitur në Evropë - në njërin prej tyre udhëtojnë edhe shumë mërgimtarë
Me fillimin e sezonit veror, mijëra pushues po nisen drejt destinacioneve të ndryshme evropiane me makinë, duke zgjedhur udhëtimet rrugore për të shijuar peizazhet dhe për të vizituar disa qytete gjatë rrugës.
Megjithatë, siguria në trafik ndryshon ndjeshëm nga një vend në tjetrin, shkruan euronews.
Tre vende të Evropës Lindore, së bashku me disa destinacione të njohura turistike, renditen ndër vendet më të rrezikshme për të vozitur në Evropë, për shkak të niveleve më të larta të aksidenteve dhe sfidave në sigurinë rrugore.
Të dhënat tregojnë se standardet e infrastrukturës, respektimi i rregullave të trafikut dhe masat për mbrojtjen e drejtuesve dhe këmbësorëve vazhdojnë të ndryshojnë dukshëm nga një kufi evropian në tjetrin.
Serbia, Bullgaria dhe Rumania renditen ndër vendet më vdekjeprurëse në Evropë për sa i përket sigurisë në rrugë, sipas një studimi të realizuar nga Vignette Switzerland, një kompani online që ofron vinjeta elektronike zvicerane, të cilat përdoren për pagesën digjitale të tarifave rrugore.
Serbia kryeson listën me 74 viktima në aksidente rrugore për një milion banorë, një shifër që është rreth 72 për qind më e lartë se mesatarja e Bashkimit Evropian.
Ky është viti i dytë radhazi që Serbia renditet si vendi me nivelin më të lartë të vdekjeve në trafik në Evropë.
Të dhënat tregojnë se sfidat kryesore lidhen me sigurinë në infrastrukturë, respektimin e rregullave të trafikut dhe numrin e lartë të aksidenteve me pasoja fatale.
Megjithatë, të dhënat më të fundit tregojnë se numri i viktimave në aksidente rrugore në Serbi është pak më i ulët krahasuar me vitin e kaluar, duke shënuar një përmirësim të lehtë në sigurinë rrugore.
Pas Serbisë, në vendin e dytë u rendit Bullgaria, me 71 viktima në trafik për një milion banorë, ndërsa Rumania zuri vendin e tretë me 68 viktima për një milion banorë.
Këto shifra i vendosin tre vendet e Evropës Lindore ndër zonat me rrezikun më të lartë për drejtuesit e automjeteve dhe udhëtarët në kontinent.
Përveç vendeve të Evropës Lindore, edhe disa destinacione të njohura turistike si Portugalia, Greqia, Italia dhe Franca u renditën ndër 10 vendet evropiane me numrin më të lartë të viktimave në trafik, sipas këtij studimi.
Në anën tjetër, vendet nordike vazhdojnë të kryesojnë renditjen për sigurinë në rrugë. Norvegjia është barazuar me Suedinë, me vetëm 19 viktima në aksidente rrugore për një milion banorë, duke i bërë këto dy vende pothuajse katër herë më të sigurta për drejtuesit e automjeteve sesa Serbia.
Rezultatet tregojnë një dallim të madh mes vendeve evropiane, ku shtetet me standarde më të larta të sigurisë rrugore vazhdojnë të kenë ndjeshëm më pak viktima në trafik.
Cili vend evropian është përmirësuar dhe cili jo?
Megjithatë, disa vende evropiane kanë shënuar përmirësime të dukshme në sigurinë rrugore gjatë dekadës së fundit.
Sipas të dhënave të Vignette Switzerland, Lituania ka arritur uljen më të madhe, me një rënie prej 43 për qind të viktimave në rrugë.
Edhe Letonia, Bullgaria, Greqia dhe Hungaria kanë bërë përparim të konsiderueshëm në mbrojtjen e shoferëve dhe këmbësorëve.
Gjatë dhjetë viteve të fundit, këto vende kanë regjistruar ulje të numrit të viktimave në trafik përkatësisht me 37 për qind, 36 për qind, 35 për qind dhe 30 për qind.
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Këto rezultate tregojnë se, pavarësisht dallimeve mes vendeve evropiane, investimet në infrastrukturë, zbatimi më i mirë i rregullave të trafikut dhe masat për sigurinë rrugore kanë sjellë përmirësime të rëndësishme.
Megjithatë, përparimi në sigurinë rrugore ka mbetur i kufizuar në disa destinacione të njohura turistike.
Në Portugali, për shembull, numri i viktimave në aksidente rrugore është ulur vetëm me 1 për qind që nga viti 2015, duke treguar një përmirësim shumë të ngadaltë.
Edhe Franca ka shënuar një ritëm modest përparimi, me një ulje prej vetëm 6 për qind të viktimave në trafik gjatë së njëjtës periudhë.
Ekspertët këshillojnë shoferët që udhëtojnë gjatë sezonit veror të njihen paraprakisht me rregullat lokale të trafikut, të planifikojnë me kujdes rrugëtimin dhe të tregojnë kujdes të shtuar në rrugë të panjohura, me qëllim shmangien e aksidenteve. /Telegrafi/