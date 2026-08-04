Mbi 30 mijë ushtarë rusë u vranë ose u plagosën rëndë në muajin korrik
Presidenti i Ukrainës, Volodymyr Zelenskyy, ka deklaruar se rreth 30.272 ushtarë rusë janë vrarë ose plagosur rëndë në fushëbetejë gjatë muajit të kaluar.
Duke publikuar shifrën në platformën X, së bashku me adresimin e përnatshëm, ai tha se të dhënat janë siguruar kryesisht përmes dronëve të Ukrainës dhe përfshijnë vetëm rastet për të cilat ekzistojnë prova të qarta video.
Sipas tij, kjo tregon se “trendi” në vijat e frontit mbetet i pandryshuar, me luftime të ashpra dhe humbje të mëdha për forcat ruse.
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Lideri ukrainas theksoi se mbrojtja ajrore mbetet prioriteti kryesor dhe u bëri thirrje aleatëve të Ukrainës të vazhdojnë mbështetjen.
“Është e rëndësishme që partnerët tanë ta dëgjojnë Ukrainën dhe ta dinë se çdo paketë për mbrojtjen ajrore me të vërtetë shpëton jetë”, tha ai.
Shifra prej rreth 30 mijë viktimash ruse në muaj është përdorur më herët edhe nga Zelensky dhe disa liderë evropianë gjatë muajve të fundit.
Të premten, ai deklaroi se forcat ruse kanë pësuar rreth 700 mijë të vrarë dhe afërsisht 1.6 milion humbje totale që nga fillimi i luftës në shkurt të vitit 2022. /Telegrafi/