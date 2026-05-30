Bien çmimet e derivateve, lirohen nafta dhe benzina
Ministria e Industrisë, Ndërmarrësisë, Tregtisë dhe Inovacionit (MINTI) ka publikuar çmimet e reja të derivateve për datën 30 maj.
Përmes një postimi në rrjetin social në Facebook bëhet e ditur se për sot çmimi maksimal i naftës është 1.52 euro për litër, duke shënuar rënie për 3 cent krahasuar me të premten.
Ndërkaq, çmimi i benzinës sot është 1.43 euro për litër. Po ashtu çmimi i benzinës sot është 6 cent më lirë se të premten.
Çmimi i gazit mbetet i njëjtë, 0.74 euro për litër.
Çmimet e derivateve hyjnë në fuqi në ora 10:00 dhe vlejnë 24 orë. /Telegrafi/