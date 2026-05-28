Çmimet e prodhimit rriten me 7.9% krahasuar me vitin e kaluar
Agjencia e Statistikave të Kosovës (ASK) ka publikuar të dhënat për Indeksin e Çmimeve të Prodhimit (IÇP) për tremujorin e parë të vitit 2026, ku është shënuar rritje si në bazë tremujore ashtu edhe vjetore.
“Indeksi i tërësishëm i çmimeve të prodhimit në Kosovë (IÇP) pati një ngritje prej 2,3% ndërmjet TM1 2026 dhe TM4 2025”, thuhet në njoftim.
“Çmimet e Prodhimit në Kosovë u ngritën në një mesatare prej 7,9% në mes të TM1 2026 dhe TM1 2025”, thekson ASK.
“Ngritjet më të mëdha sipas degëve të veprimtarive ekonomike vërehen te: grumbullimi, trajtimi dhe furnizimi me ujë (34,4%); prodhimi i pijeve (15,9%); prodhimi i letrës dhe produkteve prej letrës (9,6%)”, thuhet më tej në komunikatë.
“Ngritja u neutralizua nga rënia e çmimeve te: energjia elektrike, gazi, avulli dhe furnizimi me ajër të kondicionuar (-2,7%); prodhimi i makinerisë dhe pajisjeve p.k.t (-1,8%); prodhimi i metaleve (-2,6%)”, thuhet në njoftim.
Agjencia e Statistikave të Kosovës ka theksuar se të dhënat pasqyrojnë ndryshimet në çmimet e prodhimit gjatë periudhës raportuese.