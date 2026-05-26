Pagesat prej 100 eurosh për pensionistët dhe fëmijët dalin sot
Pagesat e njëhershme prej 100 eurosh për pensionistët dhe fëmijët do të ekzekutohen sot.
Kështu ka konfirmuar ministri në detyrë i Ministrisë për Punë dhe Familje, Andin Hoti.
“Njoftojmë qytetarët se pagesa e njëhershme prej 100 eurosh për fëmijë dhe pensionistë dalin sot, ngase dje u ekzekutuan pagesat e njëhershme për lehonat me rritje në vlerën 500 euro”, tha ministri Hoti për Radio Dukagjinin.
Kujtojmë se Qeveria në detyrë e Kosovës në mbledhjen e fundit ka marrë vendim për ekzekutimin e Pakos për përballje me inflacionin 2.0 e cila parasheh mbështetje për kategori të ndryshme shoqërore si pensionistë, fëmijë, lehona, studentë aktivë, punëtorë privatë e familje në nevojë.
Sipas ministrit Hoti, nga kjo pako përfitojnë: mbi 400 mijë fëmijë dhe mbi 300 mijë skema pensionale (të gjitha kategoritë), përfshirë edhe kategoritë e luftës dhe personave me nevoja të veçanta. /Telegrafi/