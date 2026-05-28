Kërkohet identifikimi i një personi nën dyshimin për keqpërdorim të kartelave të bankës në Prishtinë
Policia e Kosovës ka kërkuar bashkëpunimin e qytetarëve për identifikimin e një personi nën dyshimin për veprën penale “Keqpërdorimi i kartelave të bankës apo të kreditit”, në Prishtinë.
Po ashtu në këtë njoftim Policia ka publikuar edhe fotografinë e të dyshuarit.
“Sektori i Hetimeve të Kryeqytetit, me autorizim nga prokuroria kompetente, kërkon ndihmë nga qytetarët në ofrimin e informatave, të cilat do të ndihmonin në identifikimin e personit që shihet në fotografi. Personi i dyshuar kërkohet për përfshirje në veprën penale ‘Keqpërdorimi i kartelave të bankës apo të kreditit’ “, thuhet në njoftim. /Telegrafi/