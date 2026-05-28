Dy persona rrahin dy të tjerë në Deçan, arrestohen të dyshuarit
Dy persona (një grua dhe një burrë) janë arrestuar nën dyshimin se kanë ushtruar dhunë fizike ndaj dy viktimave (një grua dhe një burrë).
Sipas raportit 24 orësh të Policisë së Kosovës bëhet e ditur se rasti ka ndodur të mërkurën rreth orës 10:30, në Deçan.
Tutje thuhet se njëri nga viktimat ka pësuar lëndime dhe ka pranuar tretman mjekësor.
“Deçan 27.05.2026 – 10:30. Janë arrestuar dy të dyshuar (një mashkull kosovar dhe një femër kosovare) nën dyshimin se kanë ushtruar dhunë fizike ndaj dy viktimave (një femre kosovare dhe një mashkulli kosovar). Njëri nga viktimat ka pësuar lëndime dhe ka pranuar tretman mjekësor. Me vendim të prokurorit, të dyshuarit janë liruar në procedurë të rregullt”, thuhet në raport. /Telegrafi/