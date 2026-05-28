Si po informohen qytetarët në Kosovë? Raporti tregon kush po e dominon tregun medial
Informimi i qytetarëve në Kosovë po mbështetet gjithnjë e më shumë në mediat online dhe rrjetet sociale, ndërsa televizioni vazhdon të mbetet një burim i rëndësishëm i lajmeve, sidomos kur përdoret bashkë me platformat digjitale.
Këto janë disa nga gjetjet kryesore të “Hulumtimit të Tregut Medial në Kosovë”, i realizuar për të analizuar shprehitë e informimit, besueshmërinë ndaj mediave, tregun e reklamimit dhe qëndrueshmërinë financiare të mediave të licencuara në Kosovë, i publikuar ditë më parë nga Komisioni i Pavarur i Mediave (KPM).
Sipas raportit, mediat online dhe rrjetet sociale dalin si forma më e zakonshme e informimit për qytetarët. Ato përdoren jo vetëm si platformë e vetme nga një pjesë e respondentëve, por edhe si pjesë e kombinimeve më të shpeshta me forma të tjera të informimit.
Kjo tregon se një pjesë e madhe e qytetarëve e marrin informacionin e përditshëm kryesisht përmes internetit, ku qasja është më e shpejtë dhe përmbajtjet ndryshojnë vazhdimisht.
Megjithatë, rezultatet tregojnë se televizioni vazhdon të ketë rol të rëndësishëm në informim, veçanërisht kur përdoret paralelisht me mediat online. Kjo nënkupton se qytetarët nuk mbështeten gjithmonë vetëm në një burim, por shpesh përdorin disa platforma për t’u informuar.
“Gjetjet sugjerojnë se informimi po mbështetet gjithnjë e më shumë në burime digjitale, ndërsa televizioni vazhdon të mbetet një burim i rëndësishëm informimi. Qytetarët shpesh përdorin më shumë se një platformë; aktiviteti online raportohet më i theksuar në orët e mbrëmjes; ndërsa në orët kulmore ndjekja e televizionit dhe radios priret të orientohet drejt burimeve vendore”, thuhet në raport shkruan Telergafi.
Për tregun medial, këto të dhëna tregojnë se prania në më shumë se një platformë është bërë e domosdoshme për të arritur audiencën dhe për të ruajtur lidhjen me të, sidomos kur synohen grupe të ndryshme të qytetarëve.
Një pjesë e veçantë e hulumtimit trajton edhe mënyrën se si qytetarët i përdorin mediat online dhe rrjetet sociale gjatë ditës. Sipas të dhënave, përdorimi i këtyre platformave është pothuajse i ndarë në mënyrë të barabartë ndërmjet orëve të pasdites dhe përdorimit të kombinuar në paradite dhe pasdite.
“Më konkretisht, 49.2 për qind e respondentëve kanë deklaruar se mediat online dhe rrjetet sociale i përdorin kryesisht në orët e pasdites, ndërsa 47.8 për qind i përdorin si në paradite, ashtu edhe në pasdite. Vetëm 3 për qind kanë deklaruar se i përdorin këto platforma vetëm në orët e paradites”, shkruan raporti transmeton Telegrafi.
Sa u përket portaleve të përdorura gjatë orëve kulmore, të dhënat tregojnë se portalet vendore kanë përdorimin më të lartë dhe përfaqësojnë kategorinë kryesore të përgjigjeve.
Një pjesë e konsiderueshme e respondentëve kanë deklaruar se përdorin kombinim të portaleve vendore dhe të huaja, ndërsa përdorimi vetëm i portaleve të huaja paraqitet më rrallë.
Kjo shpërndarje sugjeron se, në periudhat kur aktiviteti online është më i lartë, audienca priret të mbështetet kryesisht në burime vendore të informimit. Ndërkaq, portalet e huaja përdoren më shumë si burim plotësues.
Raporti thekson se qytetarët kanë pasur mundësi të zgjedhin më shumë se një platformë mediatike, prandaj rezultatet pasqyrojnë modele të kombinuara të informimit. Kjo do të thotë se burimet mediatike përdoren si individualisht, ashtu edhe në kombinim me njëra-tjetrën.
Një nga gjetjet më të rëndësishme lidhet edhe me besueshmërinë.
“Mediat tradicionale perceptohen si më të besueshme krahasuar me platformat digjitale, ndërsa temat që lidhen me integritetin e informacionit dhe inteligjencën artificiale po shfaqen si çështje me interes të lartë për publikun”, shkruan raporti.
Raporti po ashtu thekson se një pjesë e respondentëve mbështesin përfshirjen e edukimit medial në sistemin arsimor, si mënyrë për të rritur aftësinë e qytetarëve për të dalluar informacionin e saktë nga dezinformimi.
Nga perspektiva e bizneseve, reklamimi shihet si i rëndësishëm për komunikimin me konsumatorët, por efektiviteti i tij përshkruhet si i ndryshueshëm. Sfidat kryesore që përmenden janë çmimet e reklamave, mungesa e qartësisë për audiencën dhe matja e efektit të reklamimit.
“Hulumtimi i Tregut Medial në Kosovë” është realizuar përmes pyetësorëve me qytetarë, biznese dhe media të licencuara gjatë periudhës janar-shkurt 2026./Telegrafi/.