Sigurohen video-incizime për vrasjen në Prishtinë - Prokuroria del me detaje
Prokuroria Themelore në Prishtinë ka dhënë detaje lidhur me vrasjen e rëndë që ka ndodhur më 27 maj 2026, rreth orës 20:30, në lagjen “Bregu i Diellit” në Prishtinë.
Sipas njoftimit zyrtar, si pasojë e të shtënave me armë zjarri ka humbur jetën personi me inicialet A.H.
“Menjëherë pas pranimit të informatave nga Policia e Kosovës, në vendin e ngjarjes kanë dalë Kryeprokurori i Prokurorisë Themelore në Prishtinë, Prokurori Kujdestar nga Departamenti për Krime të Rënda, si dhe njësitet e tjera relevante, të cilët kanë ndërmarrë të gjitha veprimet e nevojshme hetimore”, thuhet në komunikatë.
Prokuroria bën të ditur se në kuadër të hetimeve janë siguruar dhe analizuar edhe video-incizime nga kamerat e sigurisë, të cilat pritet të ndihmojnë në zbardhjen e plotë të rrethanave të rastit.
“Po ashtu, në vendin e ngjarjes ka dalë edhe njësia K9, me qëllim të gjurmimit të lëvizjeve të personit të dyshuar dhe viktimës”, thuhet më tej në njoftim.
Me urdhër të Prokurorit të Shtetit, trupi i pajetë është dërguar në Institutin e Mjekësisë Ligjore në Prishtinë për obduksion.
Prokuroria Themelore në Prishtinë, në koordinim me Policinë e Kosovës, ka bërë të ditur se po vazhdojnë hetimet intensive për arrestimin e të dyshuarit për këtë vepër penale. /Telegrafi/