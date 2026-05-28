Edhe në ditën e Bajramit dhunë në familje, policia jep detaje
Policia e Kosovës ka bërë të ditur se brenda 24 orëve janë raportuar shtatë raste të dhunës në familje.
Sipas raportit thuhet se rastet e dhunës në familje kanë ndodhur në disa komuna si në Prishtinë, Pejë, Istog, Rahovec, e Gjakovë.
Në raportin 24 orësh të Policisë së Kosovës bëhet e ditur se një person është arrestuar pasi që dyshohet se kishte ushtruar dhunë fizike ndaj dy grave.
“Prishtinë 27.05.2026 – 00:19. Është arrestuar i dyshuari mashkull kosovar pasi që dyshohet se kishte ushtruar dhunë psikike ndaj dy viktimave femra kosovare. Me vendim të prokurorit pas intervistimit palët janë liruar dhe rasti vazhdon në procedurë të rregullt”.
Siç thuhet në raport vetëm në Komunën e Pejës janë arrestuar tre burra pasi dyshohet se kanë ushtruar dhunë fizike ndaj grave.
“Pejë 27.05.2026 – 01:09. Është arrestuar i dyshuari mashkull kosovar i cili dyshohet se kishte sulmuar fizikisht viktimën femër kosovare. Viktima ka pranuar tretman mjekësor. Me vendim të prokurorit i dyshuari është dërguar në mbajtje.
Pejë 27.05.2026 – 11:00. Viktima femër kosovare ka kërkuar ndihmë mjekësore pasi dyshohet se i dyshuari mashkull kosovar i kishte shkaktuar dhunë psikike dhe fizike. I dyshuari ndodhet në kërkim policor. Rasti është vazhdon të hetohet.
Pejë 27.05.2026 – 18:00. Është arrestuar i dyshuari mashkull kosovar pasi i njëjti në gjendje të dehur dyshohet se ka ushtruar dhunë psiqike dhe fizike ndaj viktimës femër kosovare. Viktima ka pranuar tretman mjekësor. Me vendim të prokurorit i dyshuari është dërguar në mbajtje”, thuhet në raport.
Ndërsa në Istog thuhet se burri i shkaktoi dhunë psikike një gruas.
“Istog 27.05.2026 – 00:30. Është raportuar se i dyshuari mashkull kosovar i ka shkaktuar dhunë psikike viktimës femër kosovare. Me vendim të prokurorit pas intervistimit palët janë liruar dhe rasti vazhdon në procedurë të rregullt”.
Po ashtu edhe në Rahovec e Gjakovë bëhet e ditur se dy burra në raste të ndryshme rrahën gratë.
“Rahovec / 27.05.2026 – 06:00. Viktima femër kosovare ka pranuar tretman mjekësor pasi dyshohet se i dyshuari mashkull kosovar i kishte ushtruar dhunë psikike dhe fizike. Me vendim të prokurorit pas intervistimit, palët janë liruar dhe rasti vazhdon në procedurë të rregullt.
Gjakovë / 27.05.2026 – 15:00. Është arrestuar i dyshuari mashkull kosovar, pasi që në gjendje të dehur dyshohet se ka sulmuar fizikisht viktimë femër kosovare. Viktima ka pranuar tretman mjekësor. Me vendim të prokurorit i dyshuari është dërguar në mbajtje”. /Telegrafi/