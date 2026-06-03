Trump planifikon të marrë pjesë në samitin e NATO-s në Ankara – thotë Fidan
Presidenti i SHBA-së, Donald Trump, planifikon të marrë pjesë në samitin e NATO-s që është planifikuar të mbahet në Ankara më 7-8 korrik, tha ministri i Jashtëm turk, Hakan Fidan.
I pyetur nëse Trump do të marrë pjesë në samitin e NATO-s në Ankara gjatë një interviste me Bloomberg TV gjatë një vizite në Singapor të hënën, Fidan u përgjigj: "Për aq sa dimë, po, ai planifikon të marrë pjesë".
Ai tha se presidenti turk, Recep Tayyip Erdogan, foli me Trump disa herë në telefon muajin e kaluar dhe se presidenti i SHBA-së tregoi në çdo rast se do të merrte pjesë në samit.
Duke theksuar se SHBA-të mbeten të përkushtuara ndaj aleancës pavarësisht retorikës politike, Fidan theksoi se nuk ka shenja se Uashingtoni synon të veprojë sipas paralajmërimeve se mund të tërhiqet nga NATO.
"SHBA-të po i bëjnë vazhdimisht presion aleatëve për të rritur shpenzimet e mbrojtjes dhe për të marrë përgjegjësi më të madhe për sigurinë e tyre", deklaroi ai, duke theksuar:
"Evropianët e kanë marrë mesazhin dhe tashmë kanë ndërmarrë hapa për të rritur buxhetet e mbrojtjes brenda NATO-s".
"Kur udhëheqësit të mblidhen, ne do të shqyrtojmë progresin e arritur", tha ai.
Fidani nënvizoi gjithashtu mbështetjen e Ankarasë për negociatat midis SHBA-së dhe Iranit, duke thënë se të dyja palët po bëjnë përpjekje "të sinqerta" për të zgjatur armëpushimin.
Pavarësisht armëpushimit, ai paralajmëroi se sulmet izraelite që synojnë Hezbollahun në Libanin jugor paraqesin "një rrezik të konsiderueshëm" që mund të dëmtojë bisedimet.
"Jam i sigurt se amerikanët dhe iranianët janë të sinqertë. Ata duan një armëpushim dhe rihapjen e Ngushticës së Hormuzit, por nuk jam i sigurt për qëllimet e Izraelit", ka thënë Fidan.
Tensionet në Lindjen e Mesme janë përshkallëzuar që kur SHBA-të dhe Izraeli nisën sulme ndaj Iranit në shkurt.
Teherani u kundërpërgjigj me sulme që synonin Izraelin dhe aleatët e SHBA-së në Gjirin Persik, së bashku me mbylljen e Ngushticës së Hormuzit.
Një armëpushim hyri në fuqi më 8 prill përmes ndërmjetësimit pakistanez, por bisedimet pasuese në Islamabad nuk arritën të prodhonin një marrëveshje të qëndrueshme.Që atëherë, të dyja palët kanë vazhduar të shkëmbejnë propozime dhe kundërpropozime në një përpjekje për të rifilluar bisedimet e drejtpërdrejta dhe për t'i dhënë fund konfliktit. /Telegrafi/