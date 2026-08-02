Përplasja me SHBA-në rëndon Iranin, vendi përballet me probleme në rritje
Ndërsa vazhdimisht sfidojnë kërcënimet e SHBA-së, zyrtarët iranianë kanë pranuar problemet në rritje ekonomike dhe sociale pas pesë muajsh konflikti.
“Lufta e sotme nuk është vetëm një luftë raketash”, tha presidenti Masoud Pezeshkian muajin e kaluar, duke folur në një takim të Këshillit Suprem Gjyqësor të Iranit.
"Fushëbeteja më e rëndësishme sot është ekonomia dhe jetesa e njerëzve. Nëse presionet ekonomike shkaktojnë pakënaqësi sociale dhe kjo pakënaqësi përhapet, kapitali i madh shoqëror që njerëzit kanë krijuar në mbështetje të sistemit do të humbasin”, shtoi ai.
Papunësia në Iran është përkeqësuar që nga fillimi i konfliktit dhe monedha e tij ka arritur nivele të reja minimale.
Në qershor, norma vjetore e inflacionit ishte 88%, sipas të dhënave zyrtare.
Një bllokadë amerikane e porteve të saj, e cila u rivendos muajin e kaluar pas një qetësie të shkurtër, si dhe një rifillim i sanksioneve të SHBA-së mbi eksportet e naftës kanë tendosur financat publike, të cilat janë tashmë të brishta.
Shtojini kësaj ndërprerjet e rregullta të energjisë elektrike gjatë vapës përvëluese të verës dhe mungesat e ilaçeve të tilla si insulina, si dhe miliarda dollarë dëme në infrastrukturë: rrugë, hekurudha, porte dhe impiante industriale.
Financat publike të Iranit përfituan nga qetësia e konfliktit që i lejoi Iranit të rifillonte eksportet. Midis marsit dhe fundit të korrikut, të ardhurat e Iranit nga eksporti i naftës arritën në total në 7.5 miliardë dollarë, sipas ministrisë iraniane të naftës -- krahasuar me më pak se 5 miliardë dollarë në të njëjtën periudhë të vitit të kaluar.
Por pamja e përgjithshme është e zymtë. Fondi Monetar Ndërkombëtar ka parashikuar që GDP-ja reale e Iranit do të tkurret me 6.1% këtë vit. /Telegrafi/