Sulm vetëvrasës në stacionin e policisë në Pakistan, të paktën 14 të vdekur
Të paktën 14 persona janë vrarë në një sulm vetëvrasës jashtë një stacioni policie në Pakistanin veriperëndimor, njoftuan shërbimet e shpëtimit dhe një zyrtar rajonal i policisë, ndërsa vendi përballet me një rritje të dhunës kryengritëse.
Shpërthimi ndodhi në zonën Kabal të distriktit Swat, në provincën Khyber Pakhtunkhwa.
Në të njëjtën zonë, u mbajt një tubim në mbështetje të policisë në të cilin morën pjesë banorët vendas, por ende nuk është e qartë nëse ky tubim ishte shënjestra e sulmit.
Zyrtari i policisë rajonale, Fida Hussain, tha se pesë oficerë policie dhe tetë civilë ishin midis të vdekurve, ndërsa personi i 14-të i vrarë besohet të jetë vetë sulmuesi.
Sipas një deklarate të policisë, të paktën 18 persona u plagosën dhe është nisur një operacion për të gjetur këdo që mund të ketë qenë i përfshirë në organizimin e sulmit.
Kryeministri pakistanez Muhammad Shehbaz Sharif shprehu "pikëllim dhe keqardhje të thellë për sulmin vetëvrasës" në një deklaratë.
Në muajt e fundit, dhuna e kryengritësve në zonat kufitare të Pakistanit është rritur ndjeshëm, me ushtrinë dhe policinë kryesisht shënjestra të sulmeve.
Qeveria pakistaneze fajëson talebanët afganë për përshkallëzimin e dhunës, duke pretenduar se ata ofrojnë mbështetje për grupet militante. Qeveria talebane në Afganistan i hedh poshtë këto akuza. /Telegrafi/