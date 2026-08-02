Çitaku: Kurti po u tregon përralla me gjermanë e rusë, mërgimtarët kanë nevojë për shtetin, po presin me orë nëpër kufij
Deputetja e zgjedhur e Partisë Demokratike të Kosovës (PDK), Vlora Çitaku, ka kritikuar kryeministrin në detyrë, Albin Kurti, lidhur me pritjet e gjata të mërgimtarëve në kufijtë e vendeve fqinje gjatë kthimit të tyre në Kosovë.
Çitaku ka thënë se qytetarët e diasporës po përballen me pritje të gjata pas udhëtimeve të tyre drejt vendlindjes, ndërsa ka akuzuar Qeverinë se nuk po ndërmerr veprime të mjaftueshme për të lehtësuar situatën.
Sipas saj, institucionet e Kosovës duhet të kontaktojnë dhe të koordinohen me autoritetet e vendeve përreth, veçanërisht me ato të Kroacisë dhe Malit të Zi, për të gjetur zgjidhje për fluksin e madh të automjeteve në kufij.
“Në vend që të merrte menjëherë kontakt me Zagrebin dhe Podgoricën, të koordinonte veprimet me autoritetet e atjeshme dhe të dërgonte Ministrin e Jashtëm për të ndihmuar në zgjidhjen e situatës, Albin Kurti ka zgjedhur t’u tregojë mërgimtarëve tanë përralla me gjermanë e rusë”, ka shkruar Çitaku.
Ajo ka deklaruar se mërgimtarët nuk kanë nevojë për atë që e cilësoi si “ligjërata ideologjike”, por për veprim konkret të institucioneve të shtetit.
“Mërgata nuk ka nevojë për ligjërata ideologjike. Ka nevojë për shtet që vepron”, ka theksuar ajo.
Çitaku ka kritikuar më tej qasjen e Kurtit, duke pretenduar se deklaratat e tij nuk po ofrojnë zgjidhje për problemet me të cilat po përballen qytetarët.
“Ky ose po tallet keq me qytetarët e vet, ose vërtet jeton në një univers paralel, ku Kosova qenka ajo që mbron Gjermaninë”, ka deklaruar Çitaku.
Pritjet e gjata në kufijtë e vendeve të rajonit janë bërë të shpeshta gjatë sezonit të verës, veçanërisht në periudhën kur mërgimtarët udhëtojnë drejt Kosovës dhe më pas kthehen në vendet ku jetojnë e punojnë.