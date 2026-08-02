Trump shfaq imazhin e Venezuelës si shteti i 51-të amerikan
Presidenti i SHBA-së, Donald Trump, ka ripostuar një imazh në Truth Social ku Venezuela shfaqet si shteti i 51-të i SHBA-së.
Postimi tregon një hartë të veriut të Amerikës së Jugut, ku territori i Venezuelës është shënuar me ngjyrat e flamurit amerikan.
Sipër hartës është shkruar "Shteti i 51-të".
Njoftimi vjen muaj pasi Trump tashmë kishte sugjeruar publikisht se Venezuela mund të bëhej pjesë e SHBA-së.
Ndryshe, kjo nuk është hera e parë që ai ka publikuar harta të tilla.
Trump ka publikuar më parë imazhe të modifikuara të lidhura me ambiciet territoriale të SHBA-së.
Në janar, ai ndau një fotografi në të cilën Venezuela, Grenlanda dhe Kanadaja ishin të mbuluara me flamurin amerikan.
Që kur u kthye në Shtëpinë e Bardhë, ai ka folur vazhdimisht për aneksimin e Groenlandës dhe për Kanadanë si një shtet të mundshëm federal të 51-të.
Megjithatë, Venezuela është një rast më i ndjeshëm sesa një deklaratë e thjeshtë.
SHBA-të ndërhynë drejtpërdrejt në Venezuelë këtë vit dhe Nicolás Maduro dhe gruaja e tij Cilia Flores u arrestuan në fillim të janarit dhe u transferuan në SHBA, ku presin gjyqin.
Delcy Rodríguez u betua më pas si presidente e përkohshme e Venezuelës dhe Uashingtoni është përfshirë në mënyrë aktive në negociatat politike për një qeveri të re. /Telegrafi/