Një tërmet me magnitudë 5.6 godet Turqinë lindore, evakuohen shkollat
Turqia lindore u godit nga një tërmet me magnitudë 5.6 të mërkurën, thanë shërbimet e emergjencës.
Ai goditi rrethin Battalgazi të provincës Malatya në orën 9 të mëngjesit dhe thellësia ishte 7 kilometra, sipas Presidencës së Menaxhimit të Fatkeqësive dhe Emergjencave.
Nuk pati raportime të menjëhershme për dëme, por imazhet televizive treguan shkolla që evakuoheshin dhe banorët që nxitonin jashtë.
Turqia ndodhet në majë të vijave kryesore të çarjeve dhe tërmetet janë të shpeshta, transmeton Telegrafi.
Në vitin 2023, një tërmet me magnitudë 7.8 mbyti më shumë se 53,000 njerëz në Turqi dhe shkatërroi ose dëmtoi qindra mijëra ndërtesa në 11 provinca jugore dhe juglindore. 6,000 njerëz të tjerë u vranë në pjesët veriore të Sirisë fqinje. /Telegrafi/
