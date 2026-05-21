Rikthehet furnizimi me energji elektrike në Ferizaj
Operatori i Sistemit, Transmisionit dhe Tregut të energjisë elektrike, KOSTT, ka njoftuar se është rikthyer furnizimi i plotë dhe stabil me energji elektrike për qytetarët dhe konsumatorët në Ferizaj.
“Falë angazhimit intensiv të ekipeve teknike dhe bashkëpunimit me ekipet e KEDS, është mundësuar zgjidhje alternative në NS Ferizaj 1”, thuhet në njoftimin e KOSTT.
“KOSTT falënderon qytetarët për mirëkuptim dhe bashkëpunim, ndërsa mbetemi të përkushtuar në garantimin e stabilitetit të sistemit energjetik dhe furnizimit të qëndrueshëm me energji elektrike për të gjithë qytetarët e vendit”, thuhet në njoftim. /Telegrafi/