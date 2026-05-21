Miratimi i IBAR, Balla: Të premten u kalon ambasadorëve të vendeve anëtare
Kreu i Grupit parlamentar të Partisë Socialiste, Taulant Balla, deklaroi se Shqipëria ndodhet në një moment të rëndësishëm të procesit të integrimit evropian, teksa Raporti i piketave të ndërmjetme (IBAR) pritet të kalojë të premten në Komitetin e Përfaqësuesve, ndërsa javën e ardhshme do të zhvillohet Konferenca Ndërqeveritare.
Sipas Ballës, këto zhvillime përbëjnë hapa kyç në ecurinë e negociatave me Bashkimin Evropian, ndërsa ai theksoi edhe vlerësimet që, sipas tij, Gjermania i ka bërë Shqipërisë në fushën e reformës në drejtësi dhe luftës kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar, raporton euronews.al.
“Jemi në përmbyllje të një jave brenda së cilës BE në respekt të procedurave burokratike kalon nga grupi i punës te Komiteti i Përfaqësuesve nesër ku në njëfarë mënyre miratohet gjithë ajo punë kolosale e bërë nga shumë institucione shtetërore të përfshirë në këtë proces të adresimit të piketave të ndërmjetme”, u shpreh Balla.
Ai shtoi se janë identifikuar mbi 92 çështje që duhej të adresoheshin, duke e cilësuar kapitullin “Themeloret” si një nga më të rëndësishmit në procesin e anëtarësimit në BE.
“U identifikuan më shumë se 92 hendeqe që duheshin adresuar dhe ‘Themeloret’ në historinë e BE janë ato që hapen të parat dhe mbyllen të fundit, por në rastin e Shqipërisë… Shqipëria me reformën në drejtësi, vettingun, luftën kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar, është një model për vendet e tjera që aspirojnë,” tha ai.
Duke folur për propozimin e anëtarësimit gradual në Bashkimin Evropian, Balla u shpreh se kjo qasje nuk e dëmton Shqipërinë, duke theksuar se synimi mbetet përmbyllja e negociatave deri në fund të vitit 2027.
“Nuk duhet të kemi frikë që anëtarësimi me faza na dëmton. Përkundrazi… ambicia jonë për të mbyllur negociatat deri në fund të 2027 përputhet me programin e dakordësuar,” tha Balla.
Ai shtoi se procesi i mëtejshëm i ratifikimit u takon vendeve anëtare të BE-së dhe mund të përfshijë edhe procedura të gjata parlamentare apo referendume.
“Nga ai moment, topi është në fushën e tyre. Procesi i ratifikimit është i gjatë”, përfundoi ai.