Këtë javë, Telegrafi Jobs sjell mundësi të reja punësimi për kandidatë me përvoja dhe profile të ndryshme - nga shitja dhe shërbimi ndaj klientit, te menaxhimi, koordinimi i projekteve dhe burimet njerëzore.
Përmes Telegrafi Jobs, kompani si Viva Fresh Store, Elkos Group, staffiX dhe Padel Zone kanë hapur konkurse të reja në disa qytete të Kosovës.
Viva Fresh Store po kërkon Arkatar/e, Sektorist/e, Arkatare/Sektorist/e, Pranues Malli dhe Department Menaxher/e në lokacione si Rahovec, Ferizaj, Gjilan, Shtime, Drenas dhe Mamushë. Pozitat u përshtaten kandidatëve që kërkojnë të punojnë në shitje, shërbim ndaj klientit, organizim të mallrave dhe menaxhim departamenti.
Elkos Group ka hapur konkurse për Specialist Mishi (Kasap), Koordinator i Projekteve HoReCa, Koordinator/e i Qendrave të Argëtimit - Bowling and Entertainment, si dhe Staf profesional për projekte të brendshme në asistencë, koordinim dhe menaxhim.
Për profesionistët e shitjes, staffiX po kërkon Area Sales Manager në Prishtinë, pozitë që përfshin menaxhimin e shitjes, zhvillimin e ekipit dhe koordinimin e rrjetit të degëve. Ndërkohë, staffiX ka hapur edhe aplikimet për trajnimin The HR Excellence: 20 Years of Insight, i dedikuar për ata që duan të zhvillohen në burime njerëzore, rekrutim dhe menaxhim të personelit.
Në Prishtinë, Padel Zone po kërkon Recepsionist/e, pozitë që përfshin mirëpritjen e klientëve, menaxhimin e rezervimeve dhe pagesave, si dhe kujdesin për shërbimin në një ambient sportiv dhe dinamik.
Këto konkurse ofrojnë mundësi për kandidatë me përvoja të ndryshme, duke sjellë zgjedhje të reja për ata që duan të avancojnë në karrierë ose të nisin një eksperiencë të re pune.
