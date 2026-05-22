SHBA publikon dosje të reja mbi UFO-t
Një grup i dytë dosjesh të klasifikuara më parë mbi pamjet e dyshuara të UFO-ve është publikuar nga Departamenti i Mbrojtjes i SHBA-së.
Përfshin referenca për njerëz që raportojnë sfera të gjelbra, disqe dhe topa zjarri të pashpjegueshëm.
Grupi i parë i dosjeve u bë publik në fillim të këtij muaji, më 8 maj.
Sekretari amerikan i mbrojtjes, Pete Hegseth, tha se dokumentet, fotot dhe videot e asaj që zyrtarisht njihen si "fenomene anomale të paidentifikuara" kishin nxitur prej kohësh spekulime.
"Është koha që populli amerikan ta shohë vetë këtë", tha ai në një deklaratë.
Një total prej 222 dosjesh janë publikuar sot.