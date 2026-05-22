Gjykata Supreme refuzon ankesën e Listës Serbe, vërteton vendimin e PZAP-së
Kolegji i Gjykatës Supreme të Kosovës ka refuzuar si të pabazuar ankesën e subjektit politik “Lista Serbe”, të paraqitur kundër vendimit të Panelit Zgjedhor për Ankesa dhe Parashtresa (PZAP), duke e lënë në fuqi vendimin e këtij institucioni.
Sipas njoftimit, në seancën e mbajtur më 22 maj 2026, Gjykata Supreme ka vendosur që ankesa e “Listës Serbe” të refuzohet si e pabazuar, ndërsa vendimi i PZAP-së të vërtetohet.
PZAP, me vendimin ZP.Anr.5/2026 të datës 18 maj 2026, kishte refuzuar gjithashtu si të pabazuar ankesën e “Listës Serbe” të paraqitur kundër vendimit të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve (KQZ), që kishte të bënte me certifikimin e 10 kandidatëve të subjektit politik “Za Slobodu Pravdu i Opstanak” për Zgjedhjet e Parakohshme për Kuvendin e Kosovës, që do të mbahen më 7 qershor 2026.
Në ankesën e ushtruar në Gjykatën Supreme, “Lista Serbe” kishte pretenduar shkelje të Kushtetutës së Kosovës, shkelje të dispozitave të Ligjit për Zgjedhjet e Përgjithshme, si dhe vërtetim të gabuar të gjendjes faktike, duke kërkuar anulimin e vendimit të PZAP-së dhe të vendimit të KQZ-së dhe detyrimin e KQZ-së për nxjerrjen e një vendimi të ri.
Megjithatë, pas shqyrtimit të pretendimeve, përgjigjes në ankesë dhe shkresave të lëndës, Gjykata Supreme ka vlerësuar se ankesa është e pabazuar.
Sipas arsyetimit, Gjykata Supreme ka konstatuar se ankuesi nuk ka ofruar prova “konkrete, të besueshme dhe bindëse” për të mbështetur pretendimet se kandidatët e certifikuar nga KQZ-ja nuk i përkasin komunitetit serb.
Gjykata Supreme ka theksuar se publikimet në portale elektronike apo artikuj medialë nuk përbëjnë prova juridikisht relevante për të vërtetuar përkatësinë etnike të kandidatëve, duke nënvizuar se barra e të provuarit bie mbi ankuesin dhe se pretendimet për shkelje kushtetuese apo ligjore nuk mund të mbështeten vetëm në supozime.
Po ashtu, Gjykata Supreme ka vlerësuar se vendimi i PZAP-së është në përputhje me Kushtetutën dhe me Ligjin nr. 08/L-228 për Zgjedhjet e Përgjithshme në Republikën e Kosovës, duke respektuar parimet e barazisë, të drejtave zgjedhore dhe mbrojtjes së komuniteteve. /Telegrafi/