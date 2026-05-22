“S’ta jap dorën, se nuk e flliqi”, qytetari i reagon ashpër Fitore Pacollit gjatë protestës
Banorë të shumtë të Rugovës kanë protestuar sot para objektit të Ministrisë së Mjedisit dhe Planifikimit Hapësinor, duke kundërshtuar vendimin për pezullimin e mallrave dhe shërbimeve ndërtimore në Rugovë.
Gjatë protestës, në vendngjarje ka dalë edhe ministrja në detyrë, Fitore Pacolli, e cila ka tentuar të diskutojë me protestuesit.
Megjithatë, banorët kanë refuzuar ta dëgjojnë, ndërsa njëri prej tyre është shprehur se nuk dëshiron as t’ia zgjasë dorën ministres dhe se, sipas tij, ajo “s’ka çfarë kërkon në Rugovë”.
I njëjti, më pas, i është drejtuar Pacollit edhe me fjalët: “Kush je ti që prej Prishtinës me kontrollu pronën teme”.
Protestuesit kërkojnë që vendimi të rishqyrtohet, duke thënë se po prek drejtpërdrejt pronat dhe jetesën e tyre. /Telegrafi/