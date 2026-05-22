Kryeministri hungarez, Magyar: Ballkani sa më parë në BE, para se ta humbin kredibilitetin para atyre vendeve
Kryeministri hungarez, Peter Magyar ka deklaruar se Bashkimi Evropian duhet t’i pranojë fillimisht vendet e Ballkanit Perëndimor në union, para se të japë premtime të reja për anëtarësimin e Ukrainës.
Në një intervistë për agjencinë austriake APA, Magyar tha se vendet e Ballkanit Perëndimor kanë vite që përgatiten për anëtarësim, kanë bërë sakrifica dhe kanë marrë shumë premtime nga BE-ja.
Sipas tij, nëse këto vende vazhdojnë të mbeten jashtë unionit, BE-ja rrezikon të humbasë besueshmërinë në rajon.
“Stabiliteti dhe siguria e Ballkanit nuk janë vetëm interes i rajonit, por i gjithë Evropës”, deklaroi ai.
Magyar shtoi gjithashtu se Ukraina është ende larg anëtarësimit në BE dhe se, edhe në rastin më optimist, kjo nuk mund të ndodhë para dhjetë vjetësh.
Ai theksoi se çdo shtet kandidat duhet të kalojë të njëjtat procedura dhe kushte për anëtarësim. /Telegrafi/