Arrestohen menaxheri dhe analisti bankar në Prishtinë: Morën kredi 25 mijë euro pa dijeni të klientes
Policia e Kosovës ka arrestuar dy zyrtarë bankarë, të dyshuar për përfshirje në një rast të keqpërdorimit të detyrës dhe ngarkimit të kundërligjshëm të një kredie në emër të një qytetareje, pa dijeninë e saj.
Sipas njoftimit zyrtar, hetimet janë zhvilluar nga njësitë e Drejtorisë për Hetimin e Krimeve Ekonomike dhe Korrupsionit, me autorizim të Prokuroria e Shtetit e Kosovës.
Dy të dyshuarit, njëri në pozitën e menaxherit bankar dhe tjetri si analist bankar, dyshohet se kanë tejkaluar autorizimet ligjore duke realizuar transaksione të kundërligjshme në llogari të dy bizneseve, përmes një shume prej 24 mijë eurosh.
Sipas hetimeve, viktima paraprakisht ishte ngarkuar me një kredi prej 25 mijë eurosh pa dijeninë e saj, e cila më pas është përdorur për ekzekutimin e transaksioneve dhe përmbarimit financiar.
“Dyshimet janë se menaxheri bankar ka urdhëruar në mënyrë verbale analistin bankar për ekzekutimin e transferimeve, duke shkaktuar dëm financiar të konsiderueshëm ndaj të dëmtuarës”, thuhet në njoftim.
Më tej bëhet e ditur se kredia është trajtuar edhe përmes procedurave përmbarimore, ndërsa banka ka paraqitur kallëzim penal, pavarësisht se, sipas autoriteteve, nuk janë ofruar prova të mjaftueshme për realizimin e kredive në emër të qytetares.
Të dyshuarit janë intervistuar në prani të mbrojtësve ligjorë dhe me vendim të prokurorit u është caktuar masa e ndalimit prej 48 orësh.
Hetimet po vazhdojnë në aspektin financiar për të zbardhur plotësisht shumën prej 25 mijë eurosh dhe rrethanat e rastit./Telegrafi.