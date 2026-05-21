Ferizaj dhe Dukagjini kanë shkaktuar befasi të madhe këtë edicion në Kupën e Kosovës duke arritur deri në finale.
E sonte dy skuadrat do ta diskutojnë edhe se cila do ta fitojë këtë trofe të çmueshëm.
Sfida finale mes Ferizajt dhe Dukagjinit zhvillohet sonte (e enjte) me fillim nga ora 20:00 në stadiumin 'Fadil Vokrri' në Prishtinë, ku pritet një atmosferë fantastike.
21/05/2026 19:10- Formacionet e zyrtare, Ferizaj – Dukagjini
Dukagjini: Lekaj, Basri, Pllana, Xhemjali, Morina, Mërlaku, Berisha, Bardhoku, Isufi, Hugo
Ferizaj: Mckenzie, Neziri, Iljazi, Gligorov, Sadiki, A. Shabani, K. Shabani, Richards, Haxhimusa, Berisha, Oguns
21/05/2026 18:28- Gjithçka është gati për finalen e madhe të Kupës së Kosovës
Kanë përfunduar përgatitjet e fundit të fushës dhe stadiumit, ndërsa çdo detaj është bërë gati për spektaklin final të mbrëmjes.
21/05/2026 18:16- Fituesi i Kupës së Kosovës në garat evropiane
Kupa e Kosovës është rruga më e shkurtër për dalje në Evropë. Fituesi kalon në raundin e dytë kualifikues të Ligës së Konferencës.
21/05/2026 18:12- Dukagjini ka luajtur tri herë në finale, ndërsa Ferizaj ka luajtur dy herë
Dukagjini – Ferizaj do të jetë finalja e madhe e Kupës së Kosovës për sezonin 2025/26. Të dy skuadrat kanë përvojë në finale. Dukagjini ka luajtur tri herë në finale, ndërsa Ferizaj ka luajtur dy herë, por asnjëra nuk e ka fituar deri tani trofeun.
𝐃𝐮𝐤𝐚𝐠𝐣𝐢𝐧𝐢 𝐧𝐞̈ 𝐟𝐢𝐧𝐚𝐥𝐞
Sezoni 1994/95, Prishtina-Dukagjini 1-0
Sezoni 1995/96, Flamurtari – Dukagjini 2-1
Sezoni 2020/21, Llapi – Dukagjini 1-1 (4-3 penallti)
𝐅𝐞𝐫𝐢𝐳𝐚𝐣 𝐧𝐞̈ 𝐟𝐢𝐧𝐚𝐥𝐞
Sezoni 2011/12, Trepça ’89- Ferizaj 3-0
Sezoni 2012/13, Prishtina - Ferizaj 1-1 (4-3 penallti)
21/05/2026 17:26- Formacionet e mundshme, Dukagjini - Ferizaj
Dukagjini: Lekaj, Pllana, Basri, Iseni, Bardhoku, Xhemjali, Hugo, Gashi, Isufi, Merlaku, Berisha
Ferizaj: Mckenzie, Neziri, Iljazi, Avduli, Peposhi, El Hadji, A. Shabani, K. Shabani, Richards, Haxhimusa
21/05/2026 17:58- Çfarë deklaroi trajneri i Dukagjinit, Arsim Thaqi para finales
“Në ndeshjen kundër Ballkanit dëshmuam se Dukagjini ka karakter, cilësi dhe është i përgatitur për ndeshje të tilla. Pres nga lojtarët qasjen e njëjtë. Fitorja për ne do të ishte historike, do të ishte Kupa e parë për Dukagjinin. Derisa kemi ardhur këtu, synimi është ta mbyllim me sukses edhe finalen”.
“Do të ishte motiv shtesë për të vazhduar rritjen në të ardhmen. Dalja në Evropë ka benefite dhe do të rriste edhe më shumë entuziazmin për të ardhmen. Por për të arritur Evropën, duhet ta fitojmë Kupën”, ka thënë Thaqi.
21/05/2026 17:56- Çfarë deklaroi trajneri i Ferizajt, Arsim Abazi para finales
“Uroj të jetë e treta e vërteta. Përgatitjet për finalen e Kupës i kemi nisur më herët, edhe kur kishim ndeshje vendimtare në kampionat. Nuk dua të flas për kampionatin, por në finale do të hyjmë për ta fituar. Jemi të kompletuar për këtë ndeshje, nuk kemi lëndime apo mungesa të natyrave të ndryshme".
"Ekipi është mirë si në aspektin mental ashtu edhe atë fizik. Lojtarët janë shumë të motivuar, atmosfera është e mirë dhe do të ishte mirë për qytetin e Ferizajt, tifozët tanë, që ta mbyllin me sukses finalen e Kupës”, ka thënë Abazi.
21/05/2026 17:24- Kur dhe ku zhvillohet ndeshja?
Ferizaj dhe Dukagjini ballafaqohen në finalen e Kupës së Kosovës nga ora 20:00 në stadiumin “Fadil Vokrri” në Prishtinë.
21/05/2026 17:30- Rruga e FC Dukagjinit drejt finales
Dukagjini ka kaluar katër xhiro për të kaluar në finalen e madhe.
1/16: Dukagjini – Ramiz Sadiku 3-1
1/8: Dukagjini – Prishtina e Re 1-0
Çekerfinale: Dukagjini – Feronikeli 3-0
Gjysmëfinale: Ballkani – Dukagjini 0-3 / 2-3
21/05/2026 17:25- Rruga e FC Ferizajt drejt finales
Ferizaj ka kaluar katër xhiro për të kaluar në finalen e madhe.
1/16: Ferizaj – Tefik Çanga 2-0
1/8: Drenica – Ferizaj 0-1
Çekerfinale: Ferizaj – Vushtrria 2-0
Gjysmëfinale: Llapi – Ferizaj 1-2 / 0-0