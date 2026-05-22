Kosova Innovation Hub në Pejë prezanton trajnime të reja në teknologji, siguri kibernetike dhe “quantum computing”
Kosova Innovation Hub, i themeluar përmes partneritetit ndërmjet Ambasadës Amerikane në Kosovë, organizatës Next Gen Networks dhe Komunës së Pejës, po vazhdon aktivitetet me fokus në zhvillimin e të rinjve dhe mbështetjen e inovacionit në ekonominë digjitale.
Ky bashkëpunim po krijon hapësira për zhvillim profesional dhe përgatitje të gjeneratave të reja për sfidat dhe mundësitë e sektorit digjital, ndërsa në kuadër të një eventi të radhës do të prezantohen mundësi të reja trajnimi në disa fusha teknologjike.
Në këtë event do të mbahen sesione mbi:
- “Quantum Computing: Future skills and learning path”, i prezantuar nga Topias Utila;
- “Software Infrastructure and Laravel Cloud”, i prezantuar nga Egezon Berisha;
- “Cyber Security – Leading cyber risk with SANS Institute”, i prezantuar nga Jan’D Herdt.
Organizatorët kanë bërë të ditur se sesionet do të udhëhiqen nga ekspertë vendorë dhe ndërkombëtarë, si dhe nga partnerë strategjikë të hub-it.
Po ashtu, ngjarja pritet të shërbejë edhe si platformë rrjetëzimi, duke u mundësuar pjesëmarrësve të lidhen me profesionistë të tjerë, partnerë dhe përfaqësues të industrisë. /Telegrafi/