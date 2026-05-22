Në Spitalin e Pejës kryhet një operacion i rrallë
Në një institucion shëndetësor publik është realizuar për herë të parë me sukses nefrektomia laparoskopike, një intervenim i rrallë dhe minimalisht invaziv, që konsiderohet hap i rëndësishëm drejt avancimit të kirurgjisë moderne.
Sipas njoftimit të spitalit, ndërhyrja është kryer nga urologu Dr. Shkëlzen Elezaj, ndërsa në realizimin e saj kanë marrë pjesë edhe ekipet e repartit të Urologjisë, Anestezionit dhe Kujdesit Intensiv.
Spitali ka shprehur mirënjohje për stafin e përfshirë në këtë procedurë, duke veçuar edhe kontributin e Dr. Naim Loxhës dhe Dr. Liridon Elezajt.
Nga spitali theksohet se ky sukses është dëshmi e rritjes së kapaciteteve profesionale dhe e zhvillimit të shërbimeve shëndetësore, duke nënvizuar se “me punë, dije dhe përkushtim, shëndetësia jonë vazhdon të ecë përpara”. /Telegrafi/