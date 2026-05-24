Është bërë publik momenti kur gazetarja amerikane Selina Wang po filmonte jashtë Shtëpisë së Bardhë, në momentin kur u dëgjuan të shtëna me armë zjarri.

Wang tha: “Na u desh të vraponim drejt sallës së konferencave për shtyp ku po mbahemi tani".

Në video ajo shihet duke nxituar për t’u fshehur, menjëherë pasi dëgjoi të shtënat.

- YouTube www.youtube.com

Ndryshe, presidenti amerikan Donald Trump ka reaguar pas incidentit me armë pranë Shtëpisë së Bardhë, ku një person i armatosur u vra gjatë shkëmbimit të zjarrit me agjentët e Shërbimit Sekret Amerikan.

Në një deklaratë publike, Trump falënderoi Shërbimin Sekret dhe autoritetet ligjzbatuese për reagimin e shpejtë dhe profesional ndaj sulmit.

“Faleminderit Shërbimit tonë të shkëlqyer Sekret dhe Zbatimit të Ligjit për veprimin e shpejtë dhe profesional të ndërmarrë këtë mbrëmje kundër një personi të armatosur pranë Shtëpisë së Bardhë, i cili kishte një histori të dhunshme dhe ndoshta një obsesion me strukturën më të çmuar të vendit tonë”, shkroi Trump në Truth Social. /Telegrafi/

AmerikaNga BotaBotë