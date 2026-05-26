Supremja e shpall të paligjshëm nenin e OAK-së për humbjen automatike të së drejtës së avokatisë
Gjykata Supreme e Kosovës ka shpallur të paligjshëm dhe ka shfuqizuar paragrafin 2 të nenit 61 të Statutit të Oda e Avokatëve të Kosovës, dispozitë kjo që parashihte humbjen automatike të së drejtës për ushtrimin e avokatisë në rast të mospagesës së obligimeve financiare ndaj Odës.
Vendimi është marrë nga Kolegji i Gjykatës Supreme në çështjen juridike të konfliktit administrativ sipas padisë së Nasuf Hasani kundër OAK-së, lidhur me ligjshmërinë e kësaj dispozite statutare të miratuar më 4 nëntor 2017.
Në njoftimin e Gjykatës Supreme thuhet se “është shpallur i paligjshëm dhe është shfuqizuar paragrafi 2 i nenit 61 të Statutit të Odës së Avokatëve të Kosovës”.
Sipas Gjykatës, shqyrtimi i ligjshmërisë së Statutit të OAK-së “nuk përbën ndërhyrje në pavarësinë funksionale të Odës së Avokatëve”, duke theksuar se Gjykata Supreme ka juridiksion për të vlerësuar ligjshmërinë e çdo akti nënligjor të institucioneve publike.
Në arsyetimin e aktgjykimit, Gjykata Supreme vlerëson se Ligji për Avokatinë përcakton qartë se avokati e humb të drejtën për ushtrimin e profesionit vetëm nëse brenda një viti nuk i përmbush detyrimet financiare ndaj Odës.
“Ky standard minimal kohor i përcaktuar me ligj nuk mund të ndryshohet me akt nënligjor”, thuhet në vendim.
Gjykata konstatoi se dispozita e Statutit të OAK-së i jepte Odës kompetencë për të caktuar afate më të shkurtra se ato të parapara me ligj, duke krijuar kështu “standard juridik më të ashpër se ai i përcaktuar me ligj”.
Sipas Supremes, një rregullim i tillë “cenon parimin e hierarkisë së akteve juridike”, pasi Statuti nuk kufizohej vetëm në zbatimin e ligjit, por ndryshonte përmbajtjen materiale të tij.
Në përfundim, Gjykata Supreme vlerësoi se dispozita e shfuqizuar krijonte “regjim juridik të pavarur dhe në kundërshtim me ligjin”, duke cenuar parimin e sigurisë juridike dhe atë të ligjshmërisë. /Telegrafi/