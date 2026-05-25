Wolfsburgu bie në Bundesliga 2
Mesfushori i Kosovës, Elvis Rexhbeçaj, do të luajë sezonin e ardhshëm në Bundesligën 2, pasi klubi i tij i ri, Wolfsburgu, nuk arriti ta sigurojë mbijetesën në elitën e futbollit gjerman.
Wolfsburgu u mposht 2-1 të hënën nga Paderborni në ndeshjen kthyese të barazhit, ku goli vendimtar u shënua në vazhdime.
Koha e rregullt u mbyll 1-1, ndërsa ndeshja e parë kishte përfunduar 0-0, çka e dërgoi përballjen në shtesë dhe e vulosi rënien e Wolfsburgut.
FINAL. We're getting relegated from the Bundesliga...
— VfL Wolfsburg EN/US 🇬🇧 🇺🇸 (@VfLWolfsburg_EN) May 25, 2026
Me këtë sukses, Paderborni siguroi rikthimin në Bundesligë pas gjashtë edicioneve mungesë.
Rexhbeçaj e nënshkroi kontratën me Wolfsburgun në prill, duke u transferuar nga Augsburgu, por tani do ta nisë aventurën e re në kategorinë e dytë të futbollit gjerman. /Telegrafi/