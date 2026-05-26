Apple do të shtojë Google Cast në iOS 27
Sipas një raporti të ri nga Mark Gurman në Bloomberg, Apple aktualisht po punon për të shtuar alternativa të palëve të treta për AirPlay në iOS 27 të ardhshëm, i cili do të zbulohet më 8 qershor.
Deri më tani, i vetmi protokoll transmetimi i integruar direkt në iOS në nivelin e sistemit është AirPlay i vetë Apple, transmeton Telegrafi.
Megjithatë, kompania thuhet se do të shtojë opsione të palëve të treta si Google Cast në iOS 27, dhe madje do t'ju lejojë t'i vendosni këto si parazgjedhje për transmetimin pa tel të gjërave nga iPhone juaj në një altoparlant ose televizor.
Nëse po pyesni veten se çfarë po ndodh, BE-ja është "fajtore" për këtë, me sa duket. Apple do ta bëjë këtë thjesht për t'u siguruar që përmbush kërkesat më të fundit të Aktit të Tregjeve Dixhitale të BE-së.
Dhe ka një paralajmërim pikërisht këtu - nuk është e qartë nëse kjo do të jetë e disponueshme vetëm në BE, apo nëse Apple do ta bëjë mbështetjen e transmetimit nga palët e treta të funksionojë në të gjithë botën.
Nuk është e nevojshme, por në fund mund të jetë më e lehtë të mirëmbahet vetëm një bazë të dhënash kodesh dhe jo shumëfish. Do të duhet të presim dhe të shohim saktësisht se si do ta trajtojë kompania këtë çështje. /Telegrafi/