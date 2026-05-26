Pronari i Nottingham Forest, Evangelos Marinakis, u përfshi në një përleshje të ashpër fizike gjatë finales së basketbollit të Euroligës në Athinë të dielën në mbrëmje.

58-vjeçari, i cili është gjithashtu pronar i Olympiacos, u filmua duke shtyrë, kapur dhe bërtitur në tribunat VIP, ndërsa sigurimi dhe kalimtarët ndanë njerëzit pak momente pas fitores 92:85 të ekipit të tij ndaj Real Madridit.

Sipas dëshmitarëve okularë, atmosfera u bë armiqësore midis Marinakis dhe Grigoris Dimitriadis, një ish-anëtar i shquar i qeverisë greke dhe nip i kryeministrit Kyriakos Mitsotakis.

Konflikti, i cili thuhet se filloi si një grindje verbale, u përshkallëzua shpejt në një përballje fizike që tronditi të pranishmit.

Gjatë përleshjes, këmisha e Marinakis u gris dhe personeli i sigurisë u detyrua të ndërhynte për të ndarë palët në konflikt, pasi situata rrezikonte të dilte jashtë kontrollit.

Ai u pa më vonë me mavijosje të dukshme në fytyrë, përveç këmishës të grisur.

Skenat dramatike janë bërë virale pasi u shfaq një video e papërpunuar 17-sekondëshe që tregon përleshjen kaotike të plotë.


Marinakis ka një histori polemikash te Forest, duke përfshirë ndalime dhe gjoba të mëparshme, dhe ky incident i fundit ka shkaktuar debate dhe meme të gjera midis tifozëve të futbollit.

Autoritetet greke pritet të hetojnë rrethanat e incidentit. Asnjëra palë nuk ka bërë ende një deklaratë zyrtare mbi atë që e shkaktoi saktësisht përplasjen. /Telegrafi/

EuroLigaBasketbollSport
telegrafi sport app