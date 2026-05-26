SPAK aksion kundër pastrimit të parave, goditet grupi kriminal
SPAK ka zhvilluar një operacion kundër një grupi kriminal të dyshuar për pastrim parash dhe veprimtari të tjera të paligjshme.
Sipas të dhënave paraprake, janë lëshuar 10 masa sigurie, ndërsa deri tani janë vënë në pranga 4 persona.
Mes të arrestuarve ndodhet edhe E.K, i cili u kap në një vilë në një zonë rezidenciale gjatë ndërhyrjes së forcave speciale.
Po ashtu, autoritetet italiane kanë arrestuar edhe Igli Kamberin, i cili konsiderohet si drejtuesi i dyshuar i grupit kriminal.
Hetimet paraprake tregojnë se ai dyshohet të jetë i përfshirë edhe në vrasjen e një shtetasi italian./euronews/