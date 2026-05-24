Njoftimet e Apple për apnenë e gjumit dhe veçoritë e testit të dëgjimit tani janë të disponueshme në Indi
Apple ka njoftuar zgjerimin e njoftimeve të apnesë së gjumit dhe veçorive të testit të dëgjimit në Indi.
Apnea e gjumit është një gjendje në të cilën frymëmarrja e një personi ndalet përkohësisht gjatë gjumit, duke e penguar trupin të marrë oksigjen të mjaftueshëm.
Nëse nuk trajtohet, mund të çojë në pasoja shëndetësore me kalimin e kohës, duke përfshirë rritjen e rrezikut të hipertensionit, diabetit të tipit 2 dhe problemeve kardiake.
Apple Watch i ndihmon përdoruesit e saj të zbulojnë shenjat e apnesë së gjumit, transmeton Telegrafi.
Kjo bëhet me ndihmën e një metrike të Apple Watch të quajtur Shqetësime të Frymëmarrjes, e cila përdor akselerometrin e orës inteligjente për të zbuluar lëvizje të vogla në kyçin e dorës të shoqëruara me ndërprerje të modeleve normale të frymëmarrjes gjatë gjumit.
Apple Watch analizon të dhënat e çrregullimeve të frymëmarrjes çdo 30 ditë dhe njofton përdoruesit nëse zbulon shenja të qëndrueshme të apnesë së gjumit nga mesatarja deri në të rëndë, në mënyrë që ata të mund të konsultohen me mjekun e tyre në lidhje me hapat dhe trajtimin e mëtejshëm.
Apple thotë se Çrregullimet e Frymëmarrjes mund të përdoren gjithashtu për të vlerësuar qetësinë e gjumit dhe vëren se metrika mund të ndikohet nga alkooli, ilaçet, pozicioni i gjumit dhe më shumë. Përdoruesit mund të shohin të dhënat e tyre të Çrregullimeve të Frymëmarrjes në aplikacionin Health.
Njoftimet e Apple për apnenë e gjumit mbështeten nga Apple Watch Series 9, Series 10, Series 11, Watch Ultra 2 dhe Watch Ultra 3.
Veçoria e testit të dëgjimit të Apple kërkon AirPods Pro 2 ose AirPods Pro 3, të përditësuar në firmware-in më të fundit dhe të çiftëzuar me një iPhone ose iPad të pajtueshëm me iOS 18 ose iPadOS 18 ose më të ri.
Apple pretendon se testi i tij i dëgjimit është i gradës klinike dhe bazohet në qasjen standarde klinike, audiometrinë me ton të pastër, të cilën përdoruesit mund ta bëjnë me AirPods Pro të tyre në shtëpi.
Testi zgjat rreth pesë minuta dhe përdor shkencën akustike. Dhe pasi përdoruesi të përfundojë një test, atij i ofrohet një përmbledhje e rezultateve, duke përfshirë një audiogram, një numër që përfaqëson humbjen e dëgjimit në secilin vesh, një klasifikim dhe rekomandime. Apple pretendon se të gjitha rezultatet ruhen në mënyrë të sigurt dhe private në aplikacionin Health.
Përveç zgjerimit të njoftimeve për apnenë e gjumit dhe veçorive të testit të dëgjimit në Indi, Apple gjithashtu prezantoi Ndihmën e Dëgjimit në Itali dhe Njoftimet e Hipertensionit në Tajvan. /Telegrafi/