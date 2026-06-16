"U lajmërua dhe bosi i Përpamiut", Mihali sërish përplaset në distancë me Lushtakun
Zyrtarja e Lëvizjes Vetëvendosje, Dejona Mihali, i është kundërpërgjigjur kryetarit të Skënderajt, Sami Lushtaku, pas deklaratave të tij publike ndaj saj.
Në reagimin e saj, Mihali ka përdorur gjuhë të ashpër politike, duke iu drejtuar Lushtakut me akuza dhe kritika të drejtpërdrejta lidhur me përfshirjen e tij në zhvillimet politike dhe raportet me Partinë Demokratike të Kosovës.
“U lajmërua dhe bosi i Përparimit, Sami Lushtaku dora vet. Mirë bëre. Se çdo herë po mbetesh pas shpinës së Ganimetes”, ka shkruar Mihali, duke iu referuar përplasjeve të mëhershme politike.
Ajo ka mohuar interpretimet e bëra për deklaratat e saj, duke thënë se nuk ka përdorur termat “krim i organizuar” apo “rrënjë të krimit” në mënyrën siç i janë atribuuar.
Mihali gjithashtu ka komentuar raportet e Lushtakut me PDK-në, duke pretenduar se ai ndikon në zhvillimet brenda këtij subjekti politik.
Në një pjesë tjetër të reagimit, ajo ka përmendur edhe Aleksandër Mihalin, duke sqaruar se ai ka lindur në Tiranë dhe, sipas saj, lidhjet familjare të tij janë të qarta dhe të njohura publikisht.
Duke vazhduar me ton kritik, Mihali ka akuzuar Lushtakun për, siç është shprehur ajo, sjellje të lidhura me periudha të ndryshme politike dhe përfitime personale ndër vite, ndërsa ka ngritur edhe pyetje rreth angazhimit të tij gjatë luftës.
Reagimi i saj vjen pas deklaratave të Sami Lushtakut, i cili më herët e kishte kritikuar Mihalin, duke e akuzuar për ndërhyrje dhe ndikim në proceset politike në Kosovë.
Përplasjet mes palëve po vazhdojnë në distancë, përmes deklaratave publike në rrjete sociale dhe media, duke thelluar më tej tensionet politike mes përfaqësuesve të Vetëvendosjes dhe PDK-së./Telegrafi.