Ymeri: Nga janari, 9 shtetas serbë në ditë morën lejeqëndrim të përkohshëm në Kosovë
Deputetja e LDK-së, Janina Ymeri, ka ngritur shqetësime lidhur me numrin e lejeqëndrimeve të dhëna për shtetasit serbë në Kosovë gjatë gjashtë muajve të parë të vitit.
Përmes një postimi në Facebook, Ymeri ka deklaruar se nga 1 janari deri më 30 qershor, mesatarisht rreth nëntë shtetas serbë në ditë kanë përfituar lejeqëndrim të përkohshëm në Kosovë.
Sipas saj, shtetasit serbë përbëjnë nacionalitetin e dytë për nga numri i lejeqëndrimeve të përkohshme të përfituara, pas shtetasve turq.
“Gjithashtu nacionaliteti serb prin i pari për lejeqëndrime të përhershme, me deri në 27 pranime në muaj”, ka shkruar Ymeri.
Ajo nuk ka dhënë më shumë detaje në postimin e saj lidhur me numrin total të lejeqëndrimeve apo kategoritë për të cilat janë dhënë ato./Telegrafi/