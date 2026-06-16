Dita do shndërrohet në natë për më mbi 6 minuta, po afron eklipsi diellor më i gjatë i shekullit të 21-të
Drita e ditës do të zhduket plotësisht për një kohë rekord prej 6 minutash e 23 sekondash më 2 gusht 2027, kur Hëna do ta bllokojë plotësisht Diellin.
Ky do të jetë eklipsi më i gjatë total diellor i këtij shekulli, një fenomen që ndodh një herë në njëqind vjet.
Ky spektakël i rrallë astronomik do të jetë i dukshëm nga pjesë të Spanjës, Marokut, Algjerisë, Libisë, Egjiptit dhe Arabisë Saudite.
Ngjarja pritet të tërheqë miliona astronomë, entuziastë dhe turistë nga e gjithë bota që duan të dëshmojnë momentin historik.
Shkencëtarët shpjegojnë se gjatësia e jashtëzakonshme e këtij eklipsi është rezultat i një rreshtimi të rrallë të Tokës, Hënës dhe Diellit.
Sipas NASA-s dhe portalit Eclipsophile, eklipsi i gushtit 2027 do të zgjasë jashtëzakonisht shumë sepse Hëna do të jetë relativisht afër Tokës në atë moment, duke e bërë atë të duket më e madhe në qiell.
Në të njëjtën kohë, Toka do të jetë pranë afelit të saj – pika në orbitën e saj ku është më larg nga Dielli.
Për shkak të kësaj distance, disku i Diellit do të duket pak më i vogël se zakonisht.
Astronomët vërejnë se ky rreshtim i trupave qiellorë është jashtëzakonisht i rrallë.
Egjipti në qendër të vëmendjes
Rruga e eklipsit të plotë do të fillojë mbi Oqeanin Atlantik, përpara se të kalojë mbi Evropën Jugore, Afrikën Veriore dhe pjesë të Lindjes së Mesme.
I gjithë eklipsi do të jetë i dukshëm nga pjesë të Spanjës, Gjibraltarit, Marokut, Algjerisë, Tunizisë, Libisë, Egjiptit, Sudanit, Arabisë Saudite, Jemenit dhe Somalisë.
Llogaritjet astronomike tregojnë se pika e kohëzgjatjes maksimale të eklipsit do të jetë pikërisht mbi Egjipt, duke e bërë këtë vend një destinacion kryesor për vëzhguesit.
Gjatë fazës së eklipsit të plotë, dita do të shndërrohet shkurtimisht në muzg.
Temperaturat e ajrit do të bien ndjeshëm dhe planetët dhe yjet e ndritshëm do të bëhen të dukshëm në qiell.
Kjo është e vetmja fazë në të cilën kurora e Diellit – atmosfera e jashtme e yllit – mund të vërehet me sy të lirë. /Telegrafi/