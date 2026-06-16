Dhjetëra kompani Spitex, qindra infermierë, një organizatë: Alba Health hap dyert më 26 Qershor në Cyrih
Alba Health hap dyert më 26 qershor 2026 në Cyrih, me një ceremoni solemne që do të mbahet në Stadiumin Letzigrund, nën moton “Forca përmes bashkëpunimit”. Kjo ngjarje shënon prezantimin zyrtar të një platforme që synon të krijojë më shumë bashkëpunim, përfaqësim dhe mbështetje për profesionistët shqiptarë të kujdesit shëndetësor në Zvicër.
Kjo nismë synon të shërbejë si platformë bashkuese për organizatat e kujdesit shëndetësor në shtëpi, të njohura në Zvicër si Spitex, si dhe për infermierët shqiptarë, duke krijuar një rrjet më të organizuar profesional për shkëmbim përvojash, bashkëpunim dhe fuqizim të rolit të tyre në kujdesin ndaj pacientëve.
Në një vend ku kujdesi shëndetësor kërkon standarde të larta, komunikim të saktë dhe përgjegjësi të përditshme, Alba Health synon të krijojë ura lidhëse mes profesionistëve shqiptarë, institucioneve dhe komunitetit. Hapja solemne pritet të jetë jo vetëm një ceremoni prezantuese, por edhe një mundësi për njohje, diskutim dhe ndërtim të partneriteteve të reja.
Ngjarja do të mbahet të premten, më 26.06.2026, duke filluar nga ora 18:30, në adresën Badenerstrasse 500, 8048 Cyrih.
Përmes këtij organizimi, Alba Health synon të përcjellë një mesazh të qartë: bashkëpunimi mes profesionistëve është thelbësor për zhvillim të qëndrueshëm, shkëmbim përvojash dhe përfaqësim më të fuqishëm në sektorin e kujdesit shëndetësor.
Të gjithë profesionistët shqiptarë të shëndetësisë në Zvicër ftohen të bëhen pjesë e hapjes solemne të Alba Health dhe t’i bashkohen një rrjeti që synon të nxisë bashkëpunimin, përkrahjen profesionale dhe fuqizimin e rolit të tyre në këtë fushë.
Nëse jeni të interesuar të merrni pjesë, ju lutemi të lajmëroheni paraprakisht për konfirmim të pjesëmarrjes në: info@alba-health.ch.