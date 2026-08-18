Publikohen nominimet e 'MTV Video Music Awards 2026', Bebe Rexha merr një nominim për hitin "New Religion"
Artistja shqiptare me famë botërore, Bebe Rexha, ka siguruar një nominim të rëndësishëm në edicionin e këtij viti të MTV Video Music Awards (VMAs).
Rexha është nominuar në kategorinë “Best Dance” për këngën “New Religion”, në bashkëpunim me grupin britanik Faithless. Kjo kategori rikthehet në VMAs për herë të parë pas shtatë vitesh dhe përballë Bebe Rexhës janë emra të mëdhenj të muzikës botërore.
Në garë për këtë çmim janë gjithashtu Harry Styles me “Aperture”, Lady Gaga dhe Doechii me “RUNWAY”, Madonna me “Confessions II – The Film”, PinkPantheress dhe Zara Larsson me “Stateside”, Slayyyter me “DANCE…” dhe Tate McRae me “Nobody’s Girl”.
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Në krye të listës së nominimeve për VMAs 2026 është Madonna, e cila ka marrë plot 11 nominime, numri më i madh i nominimeve në karrierën e saj për këtë ceremoni. Pas saj renditet Taylor Swift me nëntë nominime, ndërsa Ariana Grande dhe Sabrina Carpenter kanë nga shtatë nominime.
Në kategorinë kryesore “Video of the Year” janë nominuar Ariana Grande me “hate that i made you love me”, Bruno Mars me “I Just Might”, GENER8ION me “STORM” me Yung Lean, Madonna me “Confessions II – The Film”, Sabrina Carpenter me “Tears” dhe Taylor Swift me “The Fate of Ophelia”.
Ndërkohë, për çmimin “Artist of the Year” garojnë Ariana Grande, Bruno Mars, Madonna, Morgan Wallen, Sabrina Carpenter dhe Taylor Swift.
Song of the Year (Kënga e vitit)
- BTS – “Swim”
- Ella Langley – “Choosin’ Texas”
- HUNTR/X: EJAE, Audrey Nuna, REI AMI – “Golden”
- Madonna & Sabrina Carpenter – “Bring Your Love”
- Olivia Dean – “Man I Need”
- PinkPantheress + Zara Larsson – “Stateside”
- RAYE – “WHERE IS MY HUSBAND!”
Best New Artist (Artisti i ri më i mirë)
- Bella Kay
- CORTIS
- Magnus Ferrell
- Malcolm Todd
- Myles Smith
- Sienna Spiro
- Stella Lefty
Best Collaboration (Bashkëpunimi më i mirë)
- Clipse, Kendrick Lamar, Pusha T & Malice – “Chains & Whips”
- French Montana x Max B – “Ever Since U Left Me”
- Madonna & Sabrina Carpenter – “Bring Your Love”
- PinkPantheress + Zara Larsson – “Stateside”
- Shakira & Burna Boy – “Dai Dai”
- Teyana Taylor & Lucky Daye – “Hard Part”
Best Pop (Kënga më e mirë e zhanrit Pop)
- Ariana Grande – “hate that i made you love me”
- Charli xcx – “SS26”
- LISA – “Dream” feat. Kentaro Sakaguchi
- Olivia Rodrigo – “drop dead”
- Sabrina Carpenter – “House Tour”
- Tate McRae – “Nobody’s Girl”
- Taylor Swift – “The Fate of Ophelia”
Best Hip-Hop (Kënga më e mirë e zhanrit Hip-Hop)
- Cardi B feat. Kehlani – “Safe”
- Don Toliver – “E85”
- Drake – “Janice STFU”
- Megan Thee Stallion – “LOVER GIRL”
- Travis Scott – “DUMBO”
- Tyler, The Creator – “SUGAR ON MY TONGUE”
Best R&B (Kënga më e mirë e zhanrit R&B)
- Bruno Mars – “I Just Might”
- Chris Brown – “It Depends/Obvious”
- Dave & Tems – “Raindance”
- Justin Bieber – “YUKON”
- Kehlani – “Folded”
- Mariah the Scientist & Kali Uchis – “Is It a Crime”
Best Alternative (Kënga më e mirë e zhanrit Alternative)
- Geese – “Taxes”
- mgk & Fred Durst – “FIX UR FACE”
- Noah Kahan – “The Great Divide”
- Olivia Rodrigo – “the cure”
- SOMBR – “Homewrecker”
- Tame Impala – “Dracula”
- twenty one pilots – “Drag Path”
Best Dance (Kënga më e mirë ritmike)
- Bebe Rexha & Faithless – “New Religion”
- Harry Styles – “Aperture”
- Lady Gaga & Doechii – “RUNWAY”
- Madonna – “Confessions II – The Film”
- PinkPantheress + Zara Larsson – “Stateside”
- Slayyyter – “DANCE…”
- Tate McRae – “Nobody’s Girl”
Best Latin (Kënga më e mirë latine)
- Anitta with Shakira – “Choka Choka”
- Bad Bunny – “NUEVAYoL”
- Fuerza Regida – “TU SANCHO”
- KAROL G – “Papasito”
- Rosalía ft. Yahritza Y Su Esencia – “La Perla”
- Ryan Castro, Kapo & GANGSTA – “LA VILLA”
- Shakira & Burna Boy – “Dai Dai”
Best K-Pop (Kënga më e mirë e zhanrit K-Pop)
- BLACKPINK – “JUMP”
- BTS – “SWIM”
- CORTIS – “REDRED”
- KATSEYE – “PINKY UP”
- LE SSERAFIM feat. j-hope – “SPAGHETTI”
- LISA – “Dream feat. Kentaro Sakaguchi”
Best Country (Kënga më e mirë e zhanrit Country)
- Ella Langley – “Choosin’ Texas”
- Kacey Musgraves – “Dry Spell”
- Lainey Wilson – “Somewhere Over Laredo”
- Luke Combs – “Back in the Saddle”
- Shaboozey – “Cowgirl”
- Stella Lefty – “Boston”
- Tucker Wetmore – “Brunette”
Edicioni i sivjetshëm zhvillohet në Los Angeles
Ceremonia e MTV Video Music Awards 2026 do të mbahet më 27 shtator, në Peacock Theatre në Los Angeles. Ky do të jetë rikthimi i VMAs në zonën e Los Angelesit për herë të parë që nga viti 2017.
Për Bebe Rexhën, ky nominim vjen pas një viti të rëndësishëm në karrierën ndërkombëtare, veçanërisht pas suksesit të “New Religion”, që tashmë i ka siguruar asaj një vend mes emrave më të mëdhenj të skenës muzikore që garojnë për një nga çmimet e rëndësishme të MTV-së.
“New Religion” përballë Madonna, Lady Gaga, Harry Styles e Tate McRae – Bebe Rexha synon çmimin “Best Dance”. /Telegrafi/