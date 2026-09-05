Hardh Fest tejkalon të gjitha parashikimet, policia bllokon përkohësisht hyrjen kryesore për shkak të numrit të madh të njerëzve
Interesimi i jashtëzakonshëm i qytetarëve për edicionin e sivjetmë të Hardh Fest ka tejkaluar të gjitha parashikimet, duke bërë që hapësira ku po mbahet festivali në Rahovec të mbushet në kapacitet të plotë.
Për shkak të numrit të madh të pjesëmarrësve, Policia ka bllokuar përkohësisht hyrjen kryesore të festivalit, me qëllim që të menaxhohet fluksi i madh i njerëzve dhe të sigurohet qarkullimi i rregullt në zonën përreth.
Masat janë ndërmarrë derisa situata të stabilizohet, ndërsa numri i madh i pjesëmarrësve ka shkaktuar edhe vështirësi në qarkullim.
Edhe kur jemi pranë mesnatës, fluksi i automjeteve mbetet i jashtëzakonshëm, me kolona të gjata të krijuara pranë hapësirës ku po zhvillohet festivali.
Interesimi i madh për Hardh Fest ka bërë që Rahoveci sonte të jetë një nga pikat kryesore të frekuentimit, me mijëra qytetarë që kanë mbushur hapësirat e festivalit.
Telegrafi po i përcjell nga afër zhvillimet e këtij edicioni të Hardh Fest, ndërsa gjatë mbrëmjes do të sjellë edhe detaje të tjera nga atmosfera dhe ngjarjet në festival. /Telegrafi/