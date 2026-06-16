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Për shumë prej nesh, përgjigjja e pyetjes "çfarë dëshiron të bëhesh kur të rritesh”, ishte e njëjtë: Pilot.

Ende keni dashuri për fluturimin?

Atëherë mund të provoni simulatorin falas të fluturimit të Google Earth.

I lansuar më 12 qershor, mjeti i ri ju lejon të eksploroni globin nga lart.



I synuar për përdoruesit e rastësishëm dhe jo për profesionistët, do të jeni në gjendje të shihni ndërtesa 3D dhe imazhe spektakolare ndërsa udhëtoni nga një destinacion në tjetrin.

Mund të hyni në simulatorin e fluturimit duke shkuar te earth.google.com, duke klikuar Explore Earth, duke hapur mjetet dhe më pas duke zgjedhur simulatorin e fluturimit. /Telegrafi/

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