Fluturoni rreth globit me simulatorin e ri të Google Earth
Për shumë prej nesh, përgjigjja e pyetjes "çfarë dëshiron të bëhesh kur të rritesh”, ishte e njëjtë: Pilot.
Ende keni dashuri për fluturimin?
Atëherë mund të provoni simulatorin falas të fluturimit të Google Earth.
I lansuar më 12 qershor, mjeti i ri ju lejon të eksploroni globin nga lart.
Prepare for takeoff. ✈️ Flight simulator is now available globally on web to all users. https://t.co/jV5ZW7BZeW
We've recently added many our most powerful professional desktop features to web. Elevation profiles, new import types, but there's always been one other feature… pic.twitter.com/s11NDaCx60
— Google Earth (@googleearth) June 12, 2026
I synuar për përdoruesit e rastësishëm dhe jo për profesionistët, do të jeni në gjendje të shihni ndërtesa 3D dhe imazhe spektakolare ndërsa udhëtoni nga një destinacion në tjetrin.
Mund të hyni në simulatorin e fluturimit duke shkuar te earth.google.com, duke klikuar Explore Earth, duke hapur mjetet dhe më pas duke zgjedhur simulatorin e fluturimit. /Telegrafi/
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