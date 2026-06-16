Fito iPhone 17, LED TV 65 ose PlayStation 5 me çdo blerje të Renault Captur!
Kur oferta është e mirë, vendimi bëhet më i lehtë. Auto Mita sjell Renault Captur i RI Automatik me çmim prej vetëm 23,990€, duke e bërë një nga mundësitë më tërheqëse për ata që kërkojnë veturë moderne, praktike dhe të përshtatshme për përditshmëri.
Captur i ri vjen me dizajn të rifreskuar, komoditet në vozitje dhe transmision automatik, duke ofruar përvojë më të lehtë si në qytet, ashtu edhe në udhëtime më të gjata.
Por oferta nuk ndalet këtu. Përveç çmimit special, Auto Mita sjell edhe Rrotën e Fatit, ku mund të fitoni menjëherë një nga shpërblimet:
- iPhone 17
- PlayStation 5
- LED TV 65”
Kjo e bën ofertën edhe më atraktive për të gjithë ata që po planifikojnë të blejnë një veturë të re dhe duan të përfitojnë më shumë në momentin e zgjedhjes.
Sasia është e limituar, prandaj kjo është mundësia e duhur për ta parë Renault Captur nga afër, për të realizuar test-drive dhe për të përfituar nga oferta aktuale.
Nxitoni, sepse oferta zgjat vetëm deri në finalen e Kampionatit Botëror, më 19.07.
Për më shumë informata, vizitoni showroom-in e Auto Mita ose kontaktoni në:
045 600 999 dhe 0800 30 300.