Britania: Interneti nuk është i sigurt për fëmijët
Fëmijëve nën 16 vjeç duhet t'u ndalohet përdorimi i rrjeteve sociale, lojërave dhe aplikacioneve të Al, të cilat përfshijnë funksione të tilla si mesazhet private, sipas shefave të policisë në Mbretërinë e Bashkuar.
Këshilli Kombëtar i Shefave të Policisë (NPCC) dhe Agjencia Kombëtare e Krimit (NCA) thanë se kjo ishte veçanërisht e nevojshme kur bëhej fjalë për faqet që nuk i mbronin fëmijët nga rekomandimet për përmbajtje të dëmshme, lejonin ndarjen e fotove nudo ose kontaktin me të huaj për të miturit.
Qeveria ka shprehur gjithashtu mbështetjen e saj për rregullatorin Ofcom që të ndërmarrë veprime kundër kompanive të teknologjisë të cilat nuk i mbrojnë në mënyrë të mjaftueshme fëmijët në internet.
Aktualisht, Mbretëria e Bashkuar po debaton mundësi të tilla si zbatimi i kufizimeve të moshës, ndalime të plota ose ndalim hyrjeje në aplikacione, ndërsa po punon gjithashtu për ta bërë të pamundur që fëmijët në vend të bëjnë, ndajnë ose shikojnë fotografi nudo.
Megjithatë, kjo mund të jetë shumë pak dhe shumë vonë, sipas NCA-së.
“Vlerësimi ynë është i qartë: mjedisi online në formën e tij aktuale nuk është i sigurt për fëmijët. Përgjigja e industrisë ka qenë shumë e ngadaltë, ndërsa problemi është përkeqësuar. Mjaft më”, tha në një deklaratë drejtori i përgjithshëm i NCA-së, Graeme Biggar.
Ai shtoi: “Kompanitë e teknologjisë duhet ose t’i ndalojnë në mënyrë efektive fëmijët që përdorin këto funksione, ose t’i bëjnë ato të sigurta. Nëse nuk e bëjnë këtë, qeveria duhet t’i ndalojë ato për fëmijët nën 16 vjeç”.
Çfarë e bën peizazhin aktual të rrjeteve sociale kaq të dëmshëm?
Sipas agjencive policore, në shumicën e platformave gjenden disa faktorë që i bëjnë ato veçanërisht të dëmshme në shkallë të gjerë.
Si të tilla, duhet të hiqen nga çdo aplikacion i projektuar për t'u përdorur nga fëmijët.
Mesazhet e koduara ose private janë karakteristikë, së bashku me algoritmet që promovojnë përmbajtje të paligjshme ose të dëmshme.
Në mënyrë të ngjashme, mundësia për të ndarë ose transmetuar imazhe nudo i bën disa platforma shumë të rrezikshme, së bashku me kontrollet e pamjaftueshme të moshës për të parandaluar fëmijët nga qasja në përmbajtje për të rritur.
Pavarësisht se disa nga këto karakteristika janë përcaktuar tashmë në Aktin e Sigurisë Online në Mbretërinë e Bashkuar, i cili nxjerr në pah një numër rregullash dhe kodesh që platformat në Mbretërinë e Bashkuar duhet t'i përmbahen, shumë kompani vazhdojnë t'i shkelin këto rregulla.
Disa platforma si Instagram dhe TikTok kanë filluar të marrin masa për të parandaluar që fëmijët të shohin ose dërgojnë përmbajtje nudo në mesazhe. /Telegrafi/